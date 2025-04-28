Трамп відповів, чи збирається балотуватися в президенти втретє у 2028 році

Новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що не братиме участі в наступних президентських виборах, запланованих на 2028 рік.

Про це йдеться в інтервʼю політика виданню The Atlantic, опублікованому 28 квітня.

Журналісти запитали Трампа, чи правда, що він доручив своєму Міністерству юстиції з’ясувати, чи буде законним, якщо він знову балотуватиметься у 2028 році.

«Це було б велике порушення, чи не так?» — замислено відповів він, сміючись. «Можливо, я просто намагаюся порушувати».

Президент США двічі зауважив, що прихильники регулярно закликають його йти на третій термін. Однак підсумував: «Це не те, що я планую робити. І, думаю, це було б дуже складно здійснити».