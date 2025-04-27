Премʼєр Шмигаль: Україна домовилася не зараховувати допомогу США в угоді про надра

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Україна домовилася не зараховувати допомогу США в угоді про надра.

Про це розповів премʼєр Денис Шмигаль в інтервʼю в ефірі телемарафону за підсумками візиту до США.

«Сьогодні ми маємо хороший прогрес в цій угоді. Ми фактично дуже чітко визначили наші червоні лінії, де угода не може суперечити нашим європейським зобов’язанням, де угода не може суперечити нашій Конституції, нашому законодавству. Угода має бути обовʼязково ратифікована — та її частина, яка матиме міжурядовий характер. Тому що буде декілька угод: основна угода міжурядова, яка буде ратифікуватися в парламенті. І потім, уже на виконання цієї угоди, можливо, будуть так звані виконавчі угоди», — зазначив він.

Шмигаль нагадав, що угода передбачає утворення спільного фонду, де Україна та США рівноправні партнери. За угодою США роблять первинні внески у фонд.

«Ми домовились, що ми не зараховуємо в цей фонд ніяку допомогу, надану до моменту підписання угоди. Ми визнаємо підтримку США протягом цієї війни, але не визнаємо боргів, тому що Конгрес виділяв гранти для України», — підкреслив премʼєр.

Що відомо про угоду США та України про надра

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Однак президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки. Після того її почали доопрацьовувати.

Допрацьовану угоду мали підписати 28 лютого, під час візиту Володимира Зеленського у Білий дім. Проте тоді Дональд Трамп і президент України посварилися — українська делегація достроково залишила Білий дім. Документ не підписали. Однак обидві сторони заявили, що перемовини про угоду тривають.

Сполучені Штати тепер пропонують нову угоду про українські копалини, а також нафту й газ, не пропонуючи гарантій безпеки натомість. Financial Times, яка ознайомилася з проєктом угоди, пише, що Вашингтон агресивно розширює свої вимоги. У Києві вважають, що це може підірвати суверенітет України, спрямувати прибутки за кордон і поглибити залежність країни від США. Однак Київ проситиме змінити угоду, вимагаючи взамін збільшити обсяг американських інвестицій. Президент США Дональд Трамп уже пригрозив Зеленському «великими проблемами», якщо той відмовиться від угоди про надра.