ВАКС взяв під варту ексочільника Державної фіскальної служби Насірова та збільшив йому заставу

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УНІАН

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 24 квітня узяв під варту колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова, який фігурує у справі про хабар у 700 мільйонів гривень. Також суд збільшив розмір застави з 27 до 40 мільйонів гривень.

Про це повідомив «Центр протидії корупції».

Колегія суддів — Ігор Строгий, Леся Федорак і Віктор Ногачевський — частково підтримала клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Прокурори на засіданні просили взяти Романа Насірова під варту, визначивши альтернативу — заставу в розмірі 75 мільйонів гривень. Вони подали клопотання після того, як Насірова мобілізували до Збройних сил. За словами обвинувачення, бажання Насірова мобілізуватися повʼязане зі спливом строку притягнення до кримінальної відповідальності, до якого залишилося менш як рік.

Адвокати Насірова заперечили проти такого запобіжного заходу. Сам він заявив, що вирішив піти на службу добровільно, бо вважає це своїм обов’язком перед державою.

Суд також допитав кількох свідків, які підтвердили, що Насіров особисто шукав можливість потрапити до армії. Пізніше, за рекомендацією військово-лікарської комісії, його перевели з бойової позиції на небойову. Однак свідки зазначили, що Насіров не інформував командування військової частини про необхідність його присутності на судовому засіданні.



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Що передувало

Роман Насіров фігурує у справі про хабар у 700 мільйонів гривень від бізнесмена Олега Бахматюка. Гроші були за відшкодування понад 3 мільярдів гривень податків компаніям, які підконтрольні Бахматюку.

Він 9 квітня не прибув на засідання у Вищий антикорупційний суд, бо, як казав захист, мобілізувався до ЗСУ. На цій підставі подали клопотання про зупинення провадження.

Наступного дня Військова служба правопорядку у ЗСУ почала службове розслідування за фактом призову на військову службу ексочільника Державної фіскальної служби. Командир частини, куди збирався мобілізуватись Насіров, скасував наказ про мобілізацію через порушення — у Романа Насірова відсутня фахова підготовка на посаду сапера.

Того ж дня, 10 квітня, Вищий антикорупційний суд продовжив Насірову запобіжний захід — він зобовʼязаний носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

Загалом до Збройних сил України мобілізувалися 48 фігурантів корупційних справ. У Спеціальній антикорупційній прокуратурі пишуть, що мобілізація обвинувачених стала «одним з актуальних і популярних методів уникнення кримінальної відповідальності».