Офіс генпрокурора: На тілі загиблої у полоні Вікторії Рощиної виявили ознаки катування. Через стан тіла причину смерті не встановили

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На тілі журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у російському полоні, виявили численні ознаки катування та жорстокого поводження. Проте наразі через стан тіла виявити причину смерті не змогли.



Про це на брифінгу розповів начальник Департаменту війни Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

На тілі загиблої журналістки виявили садна та крововиливи на різних частинах тіла, також було зламане ребро. Окрім того, експерти побачили можливі ознаки застосування електроструму. Цю інформацію уточнять під час додаткової судово-медичної експертизи.



У Офісі генпрокурора наголосили, що смерть Вікторії точно настала під час перебування на території, яку контролює Росія, а всі травми вона отримала ще за життя. І саме це свідчить, що її, імовірно, катували.

Наразі інформацію щодо причин смерті, дати і місця та причетних до загибелі журналістки встановлюють.

«Через стан тіла… і через муміфікацію, за результатами судово-медичної експертизи, встановити причини смерті не вдалося. Тому були відібрані зразки і наразі вирішується питання за участі французьких експертів для проведення додаткової судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті», — сказав Бєлоусов.

Вікторія Рощина потрапила в російський полон у серпні 2023 року, коли поїхала робити репортажі з окупованих Росією територій. Згодом стало відомо, що журналістку утримували в слідчому ізоляторі № 2 в Таганрозі, що в Ростовській області Росії. У жовтні 2024 року Міноборони РФ надіслало її батьку Володимиру Рощину листа про те, що Вікторія померла в полоні.

Розслідування «Слідства.Інфо», «Репортерів без кордонів», «Суспільного» й «Ґрат» встановило, що росіяни спочатку схопили Рощину й утримували в катівнях на окупованій території Запорізької області, а згодом перевезли в Таганрог. Рощину тримали в російських вʼязницях, не висунувши їй жодних звинувачень.

Журналістку утримували в окупованому Енергодарі, потім — у Мелітополі. Журналісти встановили, що там Вікторію катували — на тілі журналістки, за свідченням очевидців, були ножові рани, з якими вона прибула до СІЗО після утримання в окупації. Крім ножових порізів, росіяни також катували журналістку струмом. Із часом Вікторія почала стрімко худнути, згодом вона важила до 30 кілограмів.



Тіло Вікторії Рощиної повернули під час репатріації наприкінці лютого 2025 року, про це стало відомо 24 квітня. Її ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи.

Полон і загибель Вікторії Рощиної

Перший раз у полоні росіян Вікторія Рощина побувала в березні 2022 року. Вона їхала із Запоріжжя в Маріуполь, а опинилася в окупованому Бердянську, де її тримали 10 днів. Там журналістку змусили записати відео, що вона не звинувачує Росію.

За рік, 3 серпня 2023 року, Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях, звідки мала вести репортаж. Після 3 серпня Вікторія не виходила на звʼязок. У травні 2024 року Росія підтвердила, що знову утримує її в полоні.

10 жовтня стало відомо, що Рощина померла під час етапування з Таганрога до Москви. Що стало причиною її смерті та коли це сталося — не повідомляли.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Бабелю» розповів, що Україна вже мала домовленості про повернення Рощиної додому і найближчим часом вона мала повернутися в Україну.

Офіс генпрокурора 11 жовтня докваліфікував кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, додавши ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу країни — порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.