Зеленський: СБУ передасть Пекіну дані про китайців, які виробляють дрони у РФ
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України передати КНР інформацію про китайських громадян, які працюють на заводі з виробництва дронів у Росії.
Про це президент сказав на брифінгу 22 квітня.
«Може так бути, згідно з нашою інформацією, що Росія домовилася з цими громадянами поза домовленостями з керівництвом Китаю, вкрала [китайські] технології [з виробництва БпЛА]. Я думаю, Пекіну буде важливо побачити, як з ними працюють їхні партнери», — сказав Зеленський.
Дані про можливу військову співпрацю Китаю з Москвою також передадуть Пекіну через Службу зовнішньої розвідки й каналами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.
Зеленський додав, що китайська влада особисто не спілкувалася з ним з цього приводу. За його словами, комунікація відбувалася виключно на рівні посольства й українських дипломатів.
Участь Китаю у війні проти України
З початку повномасштабного вторгнення Росії Китай жодного разу не підтримав Україну. Пекін підтримував Москву і засуджував запроваджені Заходом санкції проти неї.
8 квітня 2025 року Володимир Зеленський заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії.
В Офісі президента зазначили, що українські захисники вступили в бій із шістьма китайськими військовими біля населених пунктів Тарасівка і Білогорівка на Донеччині. Це стало першим публічно відомим випадком участі військовослужбовців КНР у війні проти України на боці РФ.
МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю, вимагаючи пояснити участь громадян цієї держави у війні.
У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що «звіряють інформацію з українською стороною». Там наголосили, що китайський уряд завжди просив своїх громадян «триматися подалі від зон збройних конфліктів» і уникати будь-якої участі в бойових діях чи конфліктах.
Зеленський наголосив: українські спецслужби мають інформацію, що армія РФ налічує щонайменше 155 громадян Китаю. Українська розвідка має їхні документи.
- Вже 17 квітня президент України заявив, що російська армія отримує від Китаю порох і артилерію — такі дані надали Служба безпеки й розвідка. Тоді він зазначив, що представники КНР займаються виробництвом деякої зброї на території Росії.
- У Пекіні заяву Зеленського назвали безпідставною. Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь наголосив, що Китай ніколи не надавав летальної зброї будь-якій стороні в «українській кризі» — так КНР називає війну в Україні.