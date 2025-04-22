Зеленський: СБУ передасть Пекіну дані про китайців, які виробляють дрони у РФ

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Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України передати КНР інформацію про китайських громадян, які працюють на заводі з виробництва дронів у Росії.

Про це президент сказав на брифінгу 22 квітня.

«Може так бути, згідно з нашою інформацією, що Росія домовилася з цими громадянами поза домовленостями з керівництвом Китаю, вкрала [китайські] технології [з виробництва БпЛА]. Я думаю, Пекіну буде важливо побачити, як з ними працюють їхні партнери», — сказав Зеленський.

Дані про можливу військову співпрацю Китаю з Москвою також передадуть Пекіну через Службу зовнішньої розвідки й каналами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Зеленський додав, що китайська влада особисто не спілкувалася з ним з цього приводу. За його словами, комунікація відбувалася виключно на рівні посольства й українських дипломатів.

Участь Китаю у війні проти України

З початку повномасштабного вторгнення Росії Китай жодного разу не підтримав Україну. Пекін підтримував Москву і засуджував запроваджені Заходом санкції проти неї.

8 квітня 2025 року Володимир Зеленський заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії.

В Офісі президента зазначили, що українські захисники вступили в бій із шістьма китайськими військовими біля населених пунктів Тарасівка і Білогорівка на Донеччині. Це стало першим публічно відомим випадком участі військовослужбовців КНР у війні проти України на боці РФ.

МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю, вимагаючи пояснити участь громадян цієї держави у війні.

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що «звіряють інформацію з українською стороною». Там наголосили, що китайський уряд завжди просив своїх громадян «триматися подалі від зон збройних конфліктів» і уникати будь-якої участі в бойових діях чи конфліктах.

Зеленський наголосив: українські спецслужби мають інформацію, що армія РФ налічує щонайменше 155 громадян Китаю. Українська розвідка має їхні документи.