Ажіотаж навколо дубайського шоколаду спровокував світовий дефіцит фісташок

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Шалена популярність дубайського шоколаду спровокувала глобальний дефіцит фісташок. Через попит ціни на горіх стрімко зростають.

Про це пише Financial Times.

Особливість дубайського шоколаду — начинка з фісташок і хрусткого тіста катаїфі. У 2024 році українці найбільше гуглили, що це за шоколад і де його можна купити.

У 2021 році еміратський бренд FIX запустив серію шоколадок із фісташковою начинкою, проте тоді вони мали помірний успіх — аж поки відео в TikTok не перетворило їх на глобальну сенсацію. Відео, опубліковане у грудні 2023 року, набрало понад 120 мільйонів переглядів і спровокувало світове захоплення дубайським шоколадом.

Через популярність шоколаду за рік фісташки зросли в ціні з $7,65 за фунт (близько 0,45 кг) до приблизно $10,30. Наприклад, плитку дубайського шоколаду від швейцарської компанії Lindt у Великій Британії продають за £10 за 145 грамів — удвічі дорожче за інші продукти бренду. Та попит такий великий, що в деяких магазинах ввели обмеження на кількість плиток в одні руки.

Запаси фісташок і без того зменшилися після поганого минулорічного врожаю у США — головного експортера горіха. Крім того, якість американського врожаю була вищою за середню, тому зібрали менше дешевих горіхів, які зазвичай і використовують як інгредієнти в шоколаді та інших продуктах.

Іран, другий найбільший виробник фісташок у світі, за шість місяців до березня 2025 року експортував на 40% більше фісташок до Обʼєднаних Арабських Еміратів, ніж за попередній рік.

У Каліфорнії деякі фермери останніми роками почали переходити з вирощування мигдалю на фісташки через падіння цін на мигдаль. Але нові дерева почнуть плодоносити лише з наступного врожаю у вересні. Тим часом виробники шоколаду не встигають за попитом на плитки з кремовою начинкою.