WSJ: Україні в Парижі передали секретний документ із планом Трампа щодо війни

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Під час зустрічі в Парижі 17 квітня американська делегація передала українській конфіденційний документ із планом врегулювання російсько-української війни.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Згідно з документом, США пропонують припинити вогонь уздовж нинішніх ліній зіткнення та визнати Крим російським. Також у ньому виключають членство України в НАТО, а територію навколо Запорізької атомної електростанції пропонують зробити нейтральною, яка могла б перебувати під контролем США.

Водночас деякі викладені в документі ідеї не відповідають вимогам Росії. Зокрема, в плані не визнають, що Росія має законне право контролювати чотири окуповані регіони України, хоча й не вимагають, щоб російські військові залишили ці території.

США також не пропонують зменшити українську армію і не виступають проти західної військової підтримки для Києва чи розгортання в Україні європейських військ.

Джерело в Держдепартаменті зазначило, що переданий план лише «можливими варіантами, на які Київ повинен зважати», а не пропозиціями «або так, або ніяк». Україна має дати зворотний зв’язок уже цього тижня під час зустрічі посадовців США, України та Європи в Лондоні.