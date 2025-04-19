Politico: Головного помічника міністра оборони США звільнять через виток даних у Signal

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Пентагон звільнить Джо Каспера — керівника апарату міністра оборони США Піта Гегсета, на тлі інциденту з витоком даних у месенджері Signal.

Про це пише Politico з посиланням на високопоставленого посадовця з адміністрації президента США.

За словами джерела, найближчими днями Каспер залишить свою посаду. Це відбувається на тлі гучного скандалу з витоком конфіденційної інформації з Пентагону, який спричинив кадрові перестановки в американському Міноборони. Проте, як зазначає видання, Каспер отримає нову посаду в Пентагоні.

Окрім того, ще кількох інших посадовців відправили у відпустку — радника Гегсета Дена Колдуелла, заступника начальника штабу Даріна Сельніка і керівника апарату заступника міністра оборони Коліна Керролла. За даними джерел видання, Керролл і Сельнік планують через це позиватися до суду.

Тобто Гегсет залишиться без глави апарату, заступника глави апарату і старшого радника у своєму головному офісі. Це може вплинути на його роботу, адже Гегсет усе ще недосвідчений лідер Пентагону і втратив багатьох своїх провідних радників, зазначає ЗМІ.

«Усі знали, що Піт Гегсет не мав лідерських якостей, біографії або досвіду, необхідних для посади міністра оборони. Усе, що ми бачили відтоді, — звільнення кількох американських героїв через передбачувану нелояльність, недбалість із Signal, цілковита відсутність прозорості, а тепер і те, що кільком політичним співробітникам вказали на двері. Це тільки підтвердило, що в нього немає того, що потрібно для лідерства», — сказав Кріс Мігер, який обіймав посаду помічника міністра оборони зі звʼязків із громадськістю в адміністрації Джо Байдена.

Що передувало

Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його випадково додали до чату в месенджері Signal, де обговорювали американську операцію проти хуситів.

До чату його додав акаунт під іменем Майк Волтц — так звуть радника президента США з національної безпеки. За словами Голдберга, в чаті була інформація про цілі, зброю, яку використають США, і послідовність атак. Невдовзі після цього відбулися безпосередні атаки по Ємену.

Пізніше Волтц узяв на себе відповідальність за інцидент і зазначив, що в чат замість журналіста мали додати іншу людину, та номер помилково потрапив до чужого списку. Трамп думав над звільненням Волтца за витік даних із чату Signal, але не захотів ощасливити своїх критиків.

Очільник Пентагону, директори Національної розвідки США і ЦРУ, а також президент Дональд Трамп заперечували, що в месенджері Signal обговорювали військові плани й секретну інформацію. Тому журналісти The Atlantic вирішили опублікувати це листування.