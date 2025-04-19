Bloomberg: США готові визнати Крим російським у рамках мирної угоди
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Getty Images / «Бабель»
США готові визнати Крим російським у рамках майбутньої мирної угоди.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Ця «потенційна поступка» є останнім сигналом того, що Трамп прагне ухвалити угоду про припинення вогню.. Видання зазначає, що наразі остаточного рішення з цього питання ще немає.
Білий дім і Держдепартамент не відповіли на запит про коментарі. Представник США, знайомий з ходом переговорів, на запитання про можливість визнання Криму російським відмовився коментувати подробиці переговорів.
Bloomberg 18 квітня також писав про те, що американська сторона представила союзникам пропозицію про врегулювання в Україні, де йдеться про умови для припинення бойових дій та помʼякшення санкцій проти РФ.
Ця пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, кажуть співрозмовники. Прагнення України приєднатися до НАТО теж не обговорюватимуть. Водночас, за даними Bloomberg, європейські союзники не визнають окуповані території російськими.
- Зеленський постійно зазначає, що Україна не визнаватиме будь-які свої окуповані території російськими — це червоні лінії. Президент 17 квітня розповів, що Україна обговорює зі США припинення вогню, але без питання територій.
- Трамп 18 квітня підтвердив заяву свого держсекретаря Рубіо про те, що США відступлять від перемовин, якщо сторони будуть ускладнювати припинення війни в Україні.
- Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря лише після зняття західних санкцій.
- Держсекретар США Марко Рубіо визнав, що РФ порушує часткове перемирʼя, і застеріг росіян від затягування мирного процесу. Раніше президент США Дональд Трамп обіцяв, що введе жорсткі санкції проти РФ у такому разі, але досі цього не зробив.