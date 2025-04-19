Bloomberg: США готові визнати Крим російським у рамках мирної угоди

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Getty Images / «Бабель»

США готові визнати Крим російським у рамках майбутньої мирної угоди.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Ця «потенційна поступка» є останнім сигналом того, що Трамп прагне ухвалити угоду про припинення вогню.. Видання зазначає, що наразі остаточного рішення з цього питання ще немає.

Білий дім і Держдепартамент не відповіли на запит про коментарі. Представник США, знайомий з ходом переговорів, на запитання про можливість визнання Криму російським відмовився коментувати подробиці переговорів.

Bloomberg 18 квітня також писав про те, що американська сторона представила союзникам пропозицію про врегулювання в Україні, де йдеться про умови для припинення бойових дій та помʼякшення санкцій проти РФ.



Ця пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, кажуть співрозмовники. Прагнення України приєднатися до НАТО теж не обговорюватимуть. Водночас, за даними Bloomberg, європейські союзники не визнають окуповані території російськими.