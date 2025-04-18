Трамп підтвердив, що США «відійдуть» від перемовин між РФ та Україною, «якщо одна зі сторін створюватиме перешкоди»
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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Associated Press
США «відійдуть» від перемовин, якщо якась зі сторін війни в Україні буде ускладнювати процес припинення війни.
Про це президент США Дональд Трамп заявив під час виступу в Овальному кабінеті, передає NBC News.
«Ми говоримо про те, що тут гинуть люди. В ідеалі ми збираємося її (війну) зупинити. Якщо з якихось причин одна з двох сторін створюватиме серйозні перешкоди, ми просто скажемо: "Ви дурні, ви жахливі люди", і відмовимося від усього. Але, сподіваємось, до цього не дійде», — зазначив він.
Разом з тим Трамп відмовився сказати, чи США повністю вийдуть з переговорів, наголосивши: «Я не хочу цього говорити, але ми хочемо, щоб це закінчилось».
Він також відмовився сказати, чи продовжать США підтримувати Україну, якщо адміністрація вийде з-за столу переговорів.
Трамп заявив, що йому потрібно побачити «ентузіазм» з боку України та Росії, який свідчитиме про їхнє бажання завершити конфлікт. Він також відкинув припущення, що Росія ним маніпулює: «Ніхто мною не грається. Я просто намагаюся допомогти».
Ця заява пролунала незабаром після того, як держсекретар США Марко Рубіо сказав, що Сполучені Штати можуть припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні, якщо не побачать чітких ознак можливості досягти мирної угоди.
- Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемир’я. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря лише після зняття західних санкцій.
- Держсекретар США Марко Рубіо визнав, що РФ порушує часткове перемирʼя, і застеріг росіян від затягування мирного процесу. Раніше президент США Дональд Трамп обіцяв, що введе жорсткі санкції проти РФ у такому разі, але досі цього не зробив.