Держсекретар Рубіо: США можуть припинити зусилля з досягнення миру в Україні за кілька днів
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Сполучені Штати можуть припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні, якщо не побачать чітких ознак можливості досягти мирної угоди.
Про це повідомив Державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі із союзниками, що відбулася в Парижі 17 квітня.
Це може статися вже за кілька днів. Американський президент Дональд Трамп, хоча й досі зацікавлений досягти домовленостей, має багато інших глобальних пріоритетів, додав Рубіо.
«Ми не збираємося продовжувати ці зусилля тижнями чи місяцями без кінця. Тож нам потрібно дуже швидко — і я говорю про лічені дні — з’ясувати, чи це взагалі можливо в найближчі тижні», — заявив посадовець.
При цьому він розповів, що питання гарантій безпеки від США як частини будь-якої угоди згадувалося на переговорах у Парижі, однак він не навів жодних подробиць, пише Reuters.
Держсекретар США підкреслив, що якщо обидві сторони «справді налаштовані на мир», тоді Вашингтон готовий допомогти. Якщо ж мирної угоди досягти не вдасться, Трамп, імовірно, скаже: «Ми завершили».
«Це не наша війна. Ми її не починали. Сполучені Штати допомагають Україні вже три роки, і ми хочемо, щоб ця війна завершилася, але це не наша війна», — сказав Марко Рубіо.
- Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемир’я. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря лише після зняття західних санкцій.
- Держсекретар США Марко Рубіо визнав, що РФ порушує часткове перемирʼя, і застеріг росіян від затягування мирного процесу. Раніше президент США Дональд Трамп обіцяв, що введе жорсткі санкції проти РФ у такому разі, але досі цього не зробив.