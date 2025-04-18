Держсекретар Рубіо: США можуть припинити зусилля з досягнення миру в Україні за кілька днів

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Сполучені Штати можуть припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні, якщо не побачать чітких ознак можливості досягти мирної угоди.

Про це повідомив Державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі із союзниками, що відбулася в Парижі 17 квітня.

Це може статися вже за кілька днів. Американський президент Дональд Трамп, хоча й досі зацікавлений досягти домовленостей, має багато інших глобальних пріоритетів, додав Рубіо.

«Ми не збираємося продовжувати ці зусилля тижнями чи місяцями без кінця. Тож нам потрібно дуже швидко — і я говорю про лічені дні — з’ясувати, чи це взагалі можливо в найближчі тижні», — заявив посадовець.

При цьому він розповів, що питання гарантій безпеки від США як частини будь-якої угоди згадувалося на переговорах у Парижі, однак він не навів жодних подробиць, пише Reuters.

Держсекретар США підкреслив, що якщо обидві сторони «справді налаштовані на мир», тоді Вашингтон готовий допомогти. Якщо ж мирної угоди досягти не вдасться, Трамп, імовірно, скаже: «Ми завершили».

«Це не наша війна. Ми її не починали. Сполучені Штати допомагають Україні вже три роки, і ми хочемо, щоб ця війна завершилася, але це не наша війна», — сказав Марко Рубіо.