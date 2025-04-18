Уряд показав меморандум між Україною та США, який засвідчує намір укласти угоду про надра

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Кабінет міністрів України опублікував текст меморандуму, який засвідчує намір фіналізувати угоду про корисні копалини між Україною та США. Напередодні його підписали українська й американська делегації.

Цей меморандум підтверджує намір фіналізувати й укласти угоду про корисні копалини, яка буде вигідна українцям та американцям. За умовами угоди сторони створять Фонд інвестицій у відбудову України.

У меморандумі вказали, що угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та США. Крім того, він підтверджує прагнення американців інвестувати разом з українцями у вільну, суверенну та безпечну Україну.

Також, за текстом меморандуму, США та Україна визнають внесок, який Україна зробила в зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї.

Окрім цього, документ передбачає, що США поважають зобов’язання України, повʼязані зі вступом у Європейський Союз або з угодами з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами. Тобто угода про корисні копалини не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України.

Повний текст меморандуму англійською мовою.

У документі йдеться, що премʼєр-міністр Денис Шмигаль відвідає Вашингтон наступного тижня, після 21 квітня, і зустрінеться з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, щоб завершити технічні обговорення умов угоди про створення інвестиційного фонду відбудови.

Очікується, що переговорні групи нададуть звіт про досягнутий прогрес до 26 квітня 2025 року, аби завершити обговорення до цієї дати та якнайшвидше підписати угоду.

Що за меморандум

Укладений меморандум — це ще не угода про корисні копалини між США та Україною. Це документ, який засвідчує намір її закінчити й таки укласти. Попереду — фіналізація тексту угоди про надра та її підписання, а далі — ратифікація парламентами.

У лютому 2025 року США заявили про намір укласти з Україною угоду про її корисні копалини. Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Однак президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки. Після того її почали доопрацьовувати.

Доопрацьовану угоду мали підписати 28 лютого, під час візиту Володимира Зеленського в Білий дім. Проте тоді Дональд Трамп і президент України посварилися — українська делегація достроково залишила Білий дім. Документ не підписали. Однак обидві сторони заявили, що перемовини про угоду тривають.

Сполучені Штати тепер пропонують нову угоду про українські копалини, а також нафту й газ, не пропонуючи гарантій безпеки натомість. Financial Times, яка ознайомилася з проєктом угоди, пише, що Вашингтон агресивно розширює свої вимоги. У Києві вважають, що це може підірвати суверенітет України, спрямувати прибутки за кордон і поглибити залежність країни від США. Однак Київ проситиме змінити угоду, вимагаючи взамін збільшити обсяг американських інвестицій. Президент США Дональд Трамп уже пригрозив Зеленському «великими проблемами», якщо той відмовиться від угоди про надра.