Україна та США підписали меморандум, який засвідчує намір укласти угоду про надра

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Україна та США підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про надра.

Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

«Готуємо створення Фонду інвестицій у відбудову України. Відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів — саме з такою метою команди працюють над документом», — наголосила вона.

Свириденко додала, що попереду — фіналізація тексту угоди та її підписання. А далі — ратифікація парламентами.

Що відомо про угоду США та України про надра

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Однак президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки. Після того її почали доопрацьовувати.

Допрацьовану угоду мали підписати 28 лютого, під час візиту Володимира Зеленського у Білий дім. Проте тоді Дональд Трамп і президент України посварилися — українська делегація достроково залишила Білий дім. Документ не підписали. Однак обидві сторони заявили, що перемовини про угоду тривають.

Сполучені Штати тепер пропонують нову угоду про українські копалини, а також нафту й газ, не пропонуючи гарантій безпеки натомість. Financial Times, яка ознайомилася з проєктом угоди, пише, що Вашингтон агресивно розширює свої вимоги. У Києві вважають, що це може підірвати суверенітет України, спрямувати прибутки за кордон і поглибити залежність країни від США. Однак Київ проситиме змінити угоду, вимагаючи взамін збільшити обсяг американських інвестицій. Президент США Дональд Трамп уже пригрозив Зеленському «великими проблемами», якщо той відмовиться від угоди про надра.