Папа Римський не очолюватиме передвеликодні ритуали та службу — він відновлюється після хвороби
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images
Папа Римський Франциск не очолюватиме передвеликодні ритуали та службу 20 квітня, оскільки він досі відновлюється після недуги.
Про це повідомляє Vatican News.
За дорученням Святу Месу в базиліці Святого Петра у Велику суботу, 19 квітня, очолить кардинал Джованні Баттіста Ре.
У неділю, 20 квітня, ранкову Святу Месу на площі Святого Петра проведе кардинал Анджело Комастрі.
Напередодні у Ватикані заявили, що Святу Месу мира в базиліці Святого Петра у Великий четвер вранці за дорученням Папи очолить кардинал Доменіко Кальканьйо.
Літургію Страстей Господніх у Велику П’ятницю в базиліці Святого Петра за дорученням Папи очолить кардинал Клаудіо Ґуджеротті. Молитву Хресної дороги в Римському Колізеї очолить кардинал Балдассаре Рейна.
Крім того, у Великий четвер ввечері Святу Месу Господньої Вечері в базиліці Святого Петра очолить кардинал Мауро Ґамбетті, але це богослужіння входить у програму богослужінь базиліки та не має статусу папського.
- 14 лютого Папа Римський Франциск опинився у лікарні зі «складною клінічною ситуацією». Згодом у Ватикані сповістили, що у понтифіка розвинулася пневмонія в обох легенях. Йому зробили переливання крові, оскільки тести виявили анемію.
- Представники Ватикану регулярно повідомляли про стан Франциска. Як зазначав Reuters, Ватикан порушив столітнє табу, висвітлюючи стан здоровʼя Папи Римського. Розмови про його «земне здоровʼя» прирівнюють до профанації.
- 23 березня стало відомо, що Папу Франциска виписують з лікарні. Він переніс чотири гострі напади, два з яких загрожували його життю.
- Пізніше медики розповіли італійській газеті Corriere della Sera, що Франциск був настільки близький до смерті, що лікарі подумували припинити лікування, щоб він міг спокійно померти.