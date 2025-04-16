Члени ВООЗ узгодили проєкт історичної угоди щодо протидії майбутнім пандеміям

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УНІАН / Ратинський В’ячеслав

Члени Всесвітньої організації охорони здоровʼя 16 квітня досягли згоди щодо проєкту історичної угоди про боротьбу з глобальними пандеміями.

Про це йдеться на сайті ВООЗ.

Після 13 офіційних раундів зустрічей, девʼять з яких були продовжені, а також численних неформальних і міжсесійних переговорів щодо різних аспектів проєкту угоди, Міжурядовий переговорний орган (МПО) ВООЗ завершив роботу над пропозицією щодо «Угоди ВООЗ про пандемію».

Пропозиції в тексті, розробленому МПО, включають:

створення системи доступу до патогенів і розподілу вигод;

заходи щодо запобігання пандемії, зокрема за допомогою підходу «Єдине здоровʼя» ;

; розвиток науково-дослідних потужностей у різних регіонах світу;

сприяння передачі технологій та повʼязаних з ними знань, навичок і досвіду для виробництва медичних продуктів, повʼязаних з пандемією;

мобілізацію кваліфікованих, навчених і багатопрофільних національних і глобальних кадрів для роботи в умовах надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоровʼя;

створення координуючого фінансового механізму;

підвищення рівня підготовки, готовності, а також функцій і життєздатності системи охорони здоровʼя;

створення глобальної системи постачань і логістики.

Як зазначає Reuters, це лише другий випадок за 75-річну історію ВООЗ, коли країни-члени досягли обовʼязкової угоди — останньою була угода про боротьбу з тютюном у 2003 році.

Угода, яку ще мають ухвалити Всесвітня асамблея охорони здоровʼя у травні та ратифікувати її члени, спрямована на усунення структурної нерівності в розробці ліків, вакцин та інструментів охорони здоровʼя.

Стаття 9 угоди зобов’язує уряди розробити національну політику, яка визначатиме умови доступу до результатів досліджень і розробок, а також гарантуватиме глобальну доступність ліків, терапевтичних засобів і вакцин, повʼязаних із пандеміями. Це положення вперше включили до міжнародної угоди у сфері охорони здоров’я.

Угода також зобов’язує виробників-учасників під час пандемії передавати ВООЗ 20% своєї поточної продукції вакцин, терапевтичних засобів і діагностики. Щонайменше 10% з цього обсягу мають надаватися як гуманітарна допомога, решта — продаватися за доступними цінами.