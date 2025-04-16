Politico: Держсекретар США і спецпосланець Трампа приїдуть до Франції для переговорів про Україну
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images
Державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф уже цього тижня поїдуть до Франції, аби обговорити питання війни в Україні.
Про це пише Politico з посиланням на джерела.
Рубіо зустрінеться з очільником Міністерства закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, а Віткофф — із французьким президентом Емманюелем Макроном. Крім України, важливими темами переговорів у Франції стануть Іран і тарифна політика США.
Віткофф раніше кілька разів приїжджав до Росії для зустрічей із президентом РФ Володимиром Путіним. А Рубіо очолював делегацію США на переговорах із Росією в Саудівській Аравії.
Сам президент Франції Макрон разом із британським премʼєром Кіром Стармером очолює так звану «Коаліцію охочих». Це обʼєднання міжнародних союзників, які прагнуть допомогти припинити бойові дії в Україні. Плани можуть включати введення миротворчого контингенту деякими європейськими країнами.
- США ведуть переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемир’я. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря лише після зняття західних санкцій.
- Держсекретар США Марко Рубіо визнав, що РФ порушує часткове перемирʼя, і застеріг росіян від затягування мирного процесу. Раніше президент США Дональд Трамп обіцяв, що введе жорсткі санкції проти РФ у такому випадку, але досі цього не зробив.