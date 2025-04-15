Reuters: КНДР передала Росії до 6 мільйонів снарядів. Без них РФ не могла б вести війну так активно

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Якби не поставки озброєння з КНДР, РФ не змогла б продовжувати вести війну так активно, як зараз. У деякі періоди минулого року більшість снарядів, які використовували окремі російські підрозділи, були північнокорейськими. Подекуди йшлося про 100%. Це найзначніша пряма військова допомога Росії у війні.

Про це пише Reuters, яке спільно з Центром відкритих джерел (OSC) проаналізувало морські й сухопутні перевезення мільйонів артилерійських боєприпасів. Дані підтверджували за допомогою російських артилерійських звітів, які перехопила українська розвідка, супутникових знімків і верифікованих відео із соцмереж. Інформацію також підтверджували три високопоставлені українські джерела в уряді та війську.

OSC відстежив 64 рейси, які перевозили майже 16 тисяч контейнерів з мільйонами артилерійських боєприпасів між вереснем 2023 року і березнем 2025-го. Понад 6 тисяч контейнерів зі зброєю та боєприпасами відправили з Північної Кореї до Росії лише протягом 2023 року. Це дорівнює приблизно 2,5 мільйона артилерійських снарядів, більшість з яких мають калібр 122 і 152 мм.

У 2025 році вже було щонайменше чотири поставки в лютому та дві в березні, свідчать супутникові дані. Останнє постачання зафіксували 17 березня.

Очільник української розвідки Кирило Буданов наприкінці лютого заявив, що Північна Корея забезпечує половину російських потреб у боєприпасах — цифра збігається з висновками OSC і Reuters.

«Без допомоги від КНДР російські обстріли українських оборонних позицій скоротилися б удвічі», — сказало одне джерело в розвідці України в коментарі для Reuters.

Контейнери зі зброєю перевозять чотири російські вантажні судна: Angara, Maria, Maia-1 та Lady R — усі вони перебувають під міжнародними санкціями. Увесь цей час кораблі транспортували північнокорейські артилерійські та мінометні снаряди з порту «Раджин» до російських портів «Восточний» і «Дунай». Звідти їх доставляли потягами на склади боєприпасів поблизу України.

В одному з документів українського уряду описані постачання російським військовим на шість обʼєктів із 16 квітня до 9 травня 2024 року. Там згадані сотні залізничних платформ і вагонів. Reuters разом з OSC виявили ще три великі склади — на супутникових фото видно, що їх теж використовували як зони зберігання.

За оцінками OSC, Росія могла отримати від Північної Кореї приблизно 4—6 мільйонів артилерійських снарядів.

Одне з головних місць, куди Росія звозила північнокорейську зброю, — Тихорецьк. Там був великий центр постачання для армії, яка воює проти України. Він розташований приблизно за 100 кілометрів від Ростова-на-Дону.

Наприкінці літа 2023 року там почали розширювати обʼєкт — саме тоді очікували прибуття партії боєприпасів з Північної Кореї.

Через рік, 21 вересня 2024-го, українські військові вдарили по цьому складу. Удар знищив майже все — майже 90% обʼєкта, включно з великою партією зброї, яку Росія отримала за кілька днів до цього.

Використання снарядів

Росія почала поступово і системно використовувати північнокорейські боєприпаси. Щоб артилеристи знали, як правильно стріляти цими снарядами, російські військові провели випробування на полігоні біля Луги. Після цього вони склали спеціальні інструкції — так звані таблиці стрільб. Про це Reuters розповів український військовий експерт, який попросив не називати його імені.

Reuters отримав чотири такі таблиці. В одній з них, наприклад, аж 60 сторінок технічних вказівок щодо того, як саме використовувати північнокорейські снаряди з російською гарматою М-46 (це стара радянська гармата ще з часів Сталіна). В інструкціях навіть зазначено, що один із типів снарядів не можна залишати в гарячому стволі довше ніж на 3 хвилини. Також там вказані конкретні кути стрільби для різних відстаней.

Після цих випробувань північнокорейські боєприпаси почали масово використовувати на фронті в Україні. Reuters переглянув девʼять російських документів, у яких артилерійські підрозділи звітували, скільки та яких снарядів використали.

У шести з них було видно, що північнокорейські боєприпаси стали дуже поширеними. Наприклад, в одному випадку за день використовували тільки північнокорейські снаряди — 100%, в іншому — 75%. А влітку минулого року один підрозділ на Запорізькому напрямку звітував, що половина снарядів у його гаубицях були північнокорейськими, а ракети — всі на 100%.

Два документи також згадували великі запаси північнокорейської зброї, але не називали точних цифр. Ще три звіти взагалі не згадували ці боєприпаси.

Поставки іншої зброї

Окрім снарядів, також були поставки систем залпового вогню, зокрема РСЗВ калібру 122 мм, сумісних із радянською технікою. Північна Корея також відправляла балістичні ракети й артилерію великої дальності.

Кирило Буданов наприкінці лютого 2025 року заявив, що з кінця 2024-го Північна Корея поставила до Росії 120 самохідних артилерійських систем великої дальності та 120 реактивних систем залпового вогню.

Військовий аналітик Конрад Музика, керівник незалежної консалтингової компанії з питань безпеки Rochan Consulting, що базується в Польщі, сказав, що Росія підтримувала інтенсивність нападів, починаючи з кінця 2023 року, завдяки допомозі Північної Кореї.

«Це дозволило росіянам підтримувати наступальну позицію та постійний тиск на українські сили протягом більшої частини 2024–2025 років», — заявив він.

Росія почала бити по Україні північнокорейськими балістичними ракетами наприкінці 2023 року. Спочатку вони виявилися неточними — про це повідомляли в Україні. У той період, як пише Reuters, українські військові звітували, що за кілька тижнів бомбардувань північнокорейськими ракетами з 24 ударів росіяни змогли вразити лише дві військові цілі.

Проте нові північнокорейські ракети стали значно точнішими після їхнього першого використання в Україні понад рік тому, повідомили два високопоставлені українські джерела в лютому 2025 року. До початку 2025 року Північна Корея поставила Росії 148 балістичних ракет KN-23 і KN-24.

Участь військових КНДР у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня 2024 року повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

За даними джерел американської газети The New York Times, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базової тактики піхоти та, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що понад 3 тисячі солдатів з КНДР уже вбиті або поранені. Розвідка Південної Кореї вважає, що у війні загинули 300 солдатів і майже 2 700 отримали поранення.

Уперше про те, що Сили оборони взяли в полон військових КНДР, Зеленський повідомив 27 грудня 2024 року, але тоді вони померли через поранення. Вдруге північнокорейські військові потрапили в полон у січні. Україна готова їх обміняти на своїх військових.

У березні стало відомо, що в січні та лютому Північна Корея додатково відправила в Росію щонайменше 3 000 солдатів для війни проти України.