World Press Photo відкликала запрошення фотографа російського ТАСС на церемонію нагородження
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Організація World Press Photo відкликала запрошення фотографа пропагандистської агенції Росії ТАСС Михайла Терещенка на церемонію нагородження.
Про це повідомляє пресслужба World Press Photo.
«У зв’язку з посиленням напруги на європейському континенті ми більше не можемо приймати гостей, котрі представляють російські організації, підконтрольні державі», — кажуть представники конкурсу.
Вони додали, що через це Михайло Терещенко більше не запрошений до програми переможців та церемонії нагородження в Амстердамі.
У березні Терещенко став одним із переможців World Press Photo 2025 у європейському регіоні. Він представив роботу «Протести в Грузії». Терещенко фотографував мітинги в листопаді 2024 року, коли грузини виступили проти політики премʼєра Іраклія Кобахідзе — той поставив на паузу переговори про вступ до ЄС.
В інтервʼю ТАСС російський фотограф казав, що раніше надсилав на конкурс знімки «звільненого Маріуполя», які він робив під час «активної фази визволення міста-мільйонника».
- Після оприлюднення світлин переможців у МЗС України назвали жалюгідним рішення World Press Photo створити «тандем» із двох фотографій, на яких зображено травмовану війною українську дитину та пораненого російського окупанта.
- Журі конкурсу перепросило за це, однак на своїх офіційних сторінках World Press Photo не публікувала вибачення.