Країни Євросоюзу погодилися ввести мита для США

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Reuters / «Бабель»

Країни Європейського Союзу підтримали пропозицію Європейської комісії запровадити мита для США як відповідь на американські мита на імпорт сталі та алюмінію з ЄС, які президент Дональд Трамп увів 2 квітня. Тарифи ЄС для США почнуть діяти з 15 квітня.

Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

Politico пише, що за проголосувало 26 країн, а проти виступила лише Угорщина.

Євросоюз вважає мита США необґрунтованими, а також шкідливими як для економік обох сторін, так і для світової. Європейський Союз може призупинити свої мита для США, якщо ті погодяться на справедливе та збалансоване узгоджене рішення. Разом з тим у ЄС ще раніше заявили, що вже наступного тижня почнуть стягувати мита на деякі імпортовані зі США товари.

У Єврокомісії не пишуть про деталі, на які товари та в яких обсягах введуть мита. За даними Politico, тарифи можуть стосуватися такої продукції, як соєві боби, мотоцикли та апельсиновий сік.

До цього Reuters писав, що у початковий пакет контрзаходів ЄС на імпорт зі США, який сягатиме до $28 мільярдів, увійдуть товари від зубної нитки до діамантів. Це відповідь на мита, які Трамп запровадив на європейську сталь та алюміній, тобто ЄС наразі не вводить дзеркальні мита.

Однак навіть цей крок виявився складним: Трамп пригрозив 200% мита на алкогольні напої з ЄС, якщо блок запровадить заплановані 50% мита на американський бурбон. Франція та Італія, великі експортери вина та міцного алкоголю, висловили занепокоєння.

Водночас у торговельній війні мит на товари Брюссель має менше цілей, ніж Вашингтон, оскільки імпорт товарів зі США до ЄС у 2024 році склав €334 мільярди, тоді як експорт ЄС до США — €532 мільярди.

Напередодні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала скасувати мита на автомобілі та промислові товари між США та ЄС. У відповідь на це Трамп сказав, що Європейський Союз зможе отримати відстрочку від американських мит лише в тому разі, якщо погодиться купувати енергоносії зі США на суму $350 мільярдів.

Президент США заявив, що не вважає нинішню пропозицію ЄС достатньою для того, щоб змінити своє рішення щодо мит. Він наголосив, що готовий до чесної угоди, але лише якщо вона буде вигідною для США, а не для інших.