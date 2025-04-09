У Німеччині партії нинішнього та колишнього канцлерів домовилися про коаліцію

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Блок німецьких консервативних партій ХДС/ХСС 9 квітня досяг угоди з Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) щодо формування урядової коаліції.

Про це пише Politico.

Угода укладена на тлі інтенсивного тиску на німецьких політиків з вимогою швидко сформувати новий уряд, здатний протистояти історичним викликам, спричиненим торговельною війною президента США Дональда Трампа та загрозою з боку Путіна.

Politico зазначає, що угода укладена через 45 днів після перемоги консерваторів Фрідріха Мерца на дострокових виборах. Це досить швидко як для Німеччини, де післявиборчі коаліційні переговори між партіями, які мають намір сформувати уряд, можуть тривати місяцями.

Завдяки цій угоді лідер правоцентристського «Християнсько-демократичного союзу» (ХДС) Фрідріх Мерц може офіційно скласти присягу канцлера вже в найближчі кілька тижнів.

Як пише Reuters, політсили домовились знизити корпоративний податок з 2028 року та реформувати соціальні виплати.