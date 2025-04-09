Уряд виділив 113 млн грн для підготовки угоди про надра зі США

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Кабінет міністрів виділив 113 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету на консультаційні послуги для підготовки проєкту угоди про співпрацю зі США у сфері копалин.

Відповідне розпорядження № 316 від 8 квітня опублікували на сайті уряду.

Кошти підуть на формування переговорної позиції України з урахуванням законодавчих особливостей як української, так і американської сторін, зазначається в документі. Угода стосується створення Інвестиційного фонду відбудови.

З виділеної суми Мінекономіки отримає 59 мільйонів гривень, а Мінʼюст — 54 мільйони. Обидва міністерства до 15 квітня мають залучити фахових консультантів — експертів, які мають досвід співпраці з українським урядом у сфері державного боргу, зовнішніх запозичень, а також юристів з міжнародних юрфірм для допомоги в підготовці переговорів щодо укладення угоди.

Що відомо про угоду щодо надр

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише, однак президент Володимир Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки. Після того її почали доопрацьовувати.

Допрацьовану угоду мали підписати 28 лютого, під час візиту Зеленського у Білий дім. Проте тоді президент США Дональд Трамп та президент України посварилися — українська делегація достроково залишила Білий дім. Документ не підписали. Однак обидві сторони заявили, що перемовини про угоду тривають.

Сполучені Штати тепер пропонують нову угоду про українські копалини, а також нафту й газ, не пропонуючи гарантій безпеки натомість. Financial Times, яка ознайомилася з проєктом угоди, пише, що Вашингтон агресивно розширює свої вимоги. У Києві вважають, що це може підірвати суверенітет України, спрямувати прибутки за кордон і поглибити залежність країни від США.

Однак Київ проситиме змінити угоду, вимагаючи взамін збільшити обсяг американських інвестицій. Президент США Дональд Трамп уже пригрозив Зеленському «великими проблемами», якщо той відмовиться від угоди про надра.