Міністр фінансів США: Майже 70 країн звернулися до Вашингтону для переговорів про мита

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Reuters / Jonathan Drake / File Photo

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що до Вашингтону звернулися майже 70 країн, аби провести переговори про нові мита.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox.

За його словами, ці майже 70 країн захотіли «допомогти відновити баланс світової торгівлі».

Скотт Бессент також оголосив про початок перемовин з Японією, з якою США «працюють над втіленням президентського бачення нової золотої ери глобальної торгівлі».

Коли 2 квітня американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить масштабні мита на товари з інших країн (на понад 180 країн і територій), він висловив готовність вести переговори про їх помʼякшення.

«Кожна країна дзвонила нам. У цьому й полягає краса того, що ми робимо, — ми ставимо себе за кермо. Поки вони дають нам щось хороше. Наприклад, із TikTok ми маємо ситуацію, коли Китай, імовірно, скаже: “Ми схвалимо угоду, але чи зробите ви щось щодо мит?” Мита дають нам велику силу в переговорах. Вони завжди давали», — наголошував він.

Китай став одним із головних постраждалих від мит Трампа. Це вже третя хвиля мит, якими Вашингтон обкладає Пекін після переобрання Трампа. Щоразу тарифи підсумовуються. Після двох перших етапів торгової війни вони досягли 20%. Тепер же весь китайський імпорт обкладений 54-відсотковим митом.

Однак Пекін одразу запровадив мита розміром 34% на весь імпорт зі США і вирішив взяти під контроль експорт середніх і важких рідкоземельних елементів до Сполучених Штатів. І угоду про продаж TikTok не схвалив.

Тоді Дональд Трамп пригрозив Китаю новими митами у 50%, тобто Китай можуть обкласти 104% митом, якщо той не скасує свої нові тарифи на американські товари.