Новий премʼєр Гренландії вступив на посаду — його партія підтримує незалежність острова
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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У понеділок, 7 квітня, очільник правоцентристської партії Demokraatit Єнс Фредерік Нільсен обійняв посаду премʼєра Гренландії.
Про це пише данська газета Berlingske.
Після затвердження на посаді Нільсен затвердив склад свого уряду, до якого увійшли чотири з пʼяти парламентських партій.
Попередній премʼєр Муте Егеде очолив Міністерство фінансів і податків, а за зовнішні відносини й надалі відповідатиме Вівіан Мотцфельдт.
Наприкінці березня Нільсен підписав угоду з лідерами трьох із чотирьох інших парламентських партій. Разом цей альянс контролює трохи менше ніж 75% місць у 31-місцевому гренландському парламенті Іннатсісартут.
Серед найнагальніших проблем, з якими матиме справу новий уряд Гренландії, — зростаючий тиск з боку Сполучених Штатів: президент Дональд Трамп постійно заявляє, що арктичний острів мають контролювати США, а не Данія.
- У березні 2025 року в Гренландії пройшли парламентські вибори, перемогла правоцентристська партія Demokraatit — вона підтримує незалежність острова.
- Невдовзі після виборів Нільсен заявив, що Вашингтон не отримає контролю над островом.