The Guardian: Волтц додав журналіста The Atlantic в секретний чат Signal, бо помилково підписав його номер

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Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волтц додав журналіста в чат у Signal про операцію в Ємені, бо помилково зберіг його номер під іменем іншої людини.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами джерел, восени головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг надіслав команді Трампа електронного листа, в якому критикував президента за його ставлення до поранених військових. Щоб спростувати цю історію, звернулися по допомогу до Волтца.

Лист Голдберга переадресували тодішньому прессекретарю Трампа Браяну Гʼюзу. Він скопіював і надіслав зміст листа Волтцу, включно з номером телефону журналіста, щоб поінформувати радника про цю історію.

Обізнані люди кажуть The Guardian, що Майк Волтц так і не зателефонував Голдбергу, але випадково зберіг номер журналіста під іменем Гʼюза, який зараз є речником Ради нацбезпеки США.

Американський президент був більше розлючений тим, що у Волтца був номер головного редактора журналу Atlantic, який він зневажає, ніж обговоренням військової операції в незасекреченій системі, свідчать джерела.

Трамп розглядав звільнення посадовця, але залишив його на посаді — не хотів давати медіа приводу радіти, що їм вдалося домогтися відставки ключового члена уряду. Президента, як стверджується, також «заспокоїли» результати внутрішнього розслідування.

Білий дім наказав чиновникам тимчасово використовувати Signal замість звичайних ланцюжків повідомлень, адже вони робили це під час перехідного періоду.

Що передувало

Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його випадково додали до чату в месенджері Signal, де обговорювали американську операцію проти хуситів.

До чату його додав акаунт під іменем Майк Волтц — так звуть радника президента США з національної безпеки. За словами Голдберга, в чаті була інформація про цілі, зброю, яку використають США, і послідовність атак. Невдовзі після цього відбулися безпосередні атаки по Ємену.

Пізніше Волтц узяв на себе відповідальність за інцидент і зазначив, що в чат замість журналіста мали додати іншу людину, та номер помилково потрапив до чужого списку. Трамп думав над звільненням Волтца за витік даних із чату Signal, але не захотів ощасливити своїх критиків.

Очільник Пентагону, директори Національної розвідки США і ЦРУ, а також президент Дональд Трамп заперечували, що в месенджері Signal обговорювали військові плани й секретну інформацію. Тому журналісти The Atlantic вирішили опублікувати це листування.