Трамп оголосив надзвичайний стан у США — причиною називає торгівлю й економіку

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Президент США Дональд Трамп заявив, що торгові практики інших країн створили економічну загрозу для США. І щоб змінити ситуацію, він запроваджує нові мита на імпортні товари, а також оголошує у країні надзвичайний стан.

Про це повідомила пресслужба Білого дому США.

За словами Трампа, постійний щорічний дефіцит торгівлі товарами в США призвів до розпаду американської виробничої бази, підірваних критичних ланцюжків поставок і «поставив нашу оборонно-промислову базу в залежність від іноземних ворогів».

З 5 квітня 2025 року діятиме загальний 10% тариф на всі імпортні товари. А з 9 квітня для країн із найбільшим торговельним дефіцитом із США мита будуть ще вищими. Вони залишатимуться чинними, поки Трамп не вирішить, що ситуація покращилася.

Якщо інші країни відповідатимуть контрзаходами, США можуть підвищити мита ще більше. Водночас деякі товари, зокрема енергоносії, ліки та напівпровідники, звільнені від нових мит.

Трамп переконаний, що така політика зменшить торговельний дефіцит, підтримає американських виробників і покращить економічну безпеку країни.