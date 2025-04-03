Команда радника з нацбезпеки США Волтца вела 20 чатів у Signal — обговорювали війни й кризи по всьому світу

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Команда радника президента США з національної безпеки Майка Волтца покладається на месенджер Signal, щоб координувати урядову роботу з питань України, Китаю, сектора Гази, Близького Сходу, Африки та Європи.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Два джерела сказали, що вони були щонайменше у 20 таких чатах або мають прямі відомості про них. А чотири джерела запевнили, що бачили випадки обговорення конфіденційної інформації у Signal.

Люди, які вже довго працюють у службі нацбезпеки, попереджали, що таке використання Signal порушує положення про захист конфіденційної інформації про національну безпеку від іноземних ворогів, а також федеральні закони про зберігання документів, якщо чати автоматично видаляються.

Речник Ради національної безпеки Браян Г’юз заявив, що Signal дозволений на урядових пристроях і що деякі агентства автоматично встановлюють його на телефони співробітників. Також ним користувалися і в адміністрації Джо Байдена, і в адміністрації Дональда Трампа.

«Волтц побудував увесь процес комунікації Ради нацбезпеки на Signal», — сказав один із посадовців, які брали участь у кількох групових чатах.

Що передувало

Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його випадково додали до чату в месенджері Signal, де обговорювали американську операцію проти хуситів.

До чату його додав акаунт під іменем Майк Волтц — так звуть радника президента США з національної безпеки. За словами Голдберга, в чаті була інформація про цілі, зброю, яку використають США, і послідовність атак. Невдовзі після цього відбулися безпосередні атаки по Ємену.

Пізніше Волтц узяв на себе відповідальність за інцидент і зазначив, що в чат замість журналіста мали додати іншу людину, та номер помилково потрапив до чужого списку. Трамп думав над звільненням Волтца за витік даних із чату Signal, але не захотів ощасливити своїх критиків.

Очільник Пентагону, директори Національної розвідки США і ЦРУ, а також президент Дональд Трамп заперечували, що в месенджері Signal обговорювали військові плани й секретну інформацію. Тому журналісти The Atlantic вирішили опублікувати це листування.