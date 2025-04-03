Трамп запровадив «взаємні мита» проти десятків іноземних країн

Новини

Президент США Дональд Трамп 2 квітня заявив про введення «взаємних тарифів» для іноземних країн. Виступаючи у Трояндовому саду біля Білого дому, Трамп назвав ці заходи «декларацією економічної незалежності» Сполучених Штатів.

Він сказав, що Вашингтон використає гроші, отримані від тарифів, щоб «знизити податки й виплатити національний борг». Президент очікує, що тарифи сприятимуть збільшенню виробництва, посиленню конкуренції й зниженню цін для споживачів.

«Роками працьовиті американські громадяни були змушені сидіти на узбіччі, поки інші країни багатіли та ставали могутніми, багато в чому нашим коштом. Але тепер настала наша черга процвітати», — проголосив Трамп.

Так, США запровадили 25% мита на всі автомобілі іноземного виробництва. Рішення набуде чинності з опівночі [за Вашингтоном]. Пізніше очікуються тарифи на автозапчастини іноземного виробництва.

Дональд Трамп оголосив про введення мит у розмірі щонайменше 10% практично на всі товари, що імпортуються до США. Вищі ставки застосують для десятків країн, які, за словами представників адміністрації США, мають найбільш несправедливі торгівельні відносини з Вашингтоном.

Білий дім оприлюднив повний перелік країн, щодо яких вводять мита. Для України діятиме базове мито в розмірі 10%. У списку немає, зокрема, Росії, Мексики й Канади. Тарифи набудуть чинності вночі 9 квітня, сказав CNN високопоставлений американський чиновник.

Медіа пишуть, що нова політика спрямована на відновлення виробничих потужностей країни. Втім, як стверджується, ці дії загрожують ескалацією «глобальної торгівельної війни, що зароджується», і підвищенням цін для американців «у нестабільний для економіки час».