Теракт у відділенні поліції на Одещині. Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у виготовленні вибухівки.
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Офіс генерального прокурора
Одеські правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у виготовленні вибухівки — саме її підірвали 23 березня у відділенні поліції в місті Біляївка.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За версією слідства, підозрюваного завербували російські спецслужби через телеграм-канал. Йому запропонували вчинити серію терактів на Одещині в обмін на гроші — і чоловік погодився.
Як стверджує Офіс генпрокурора, російський куратор дав підозрюваному вказівку для виготовлення вибухівки. Той зробив її з підручних засобів, замаскував під подарунок та на таксі відправив його з Одеси до Біляївки. Посилку мала отримати місцева жителька — також завербована росіянами.
Далі, каже слідство, жінка отримала «подарунок» і занесла його до адміністративної будівлі поліції. Росіяни підірвали вибухівку дистанційно — подзвонили на вбудовану сім-картку. Через вибух жінка загинула, а троє поліцейських дістали поранення.
Чоловіка, який виготовив вибухівку, затримали. Під час обшуку у нього знайшли мобільний телефон, компоненти для виготовлення вибухівки та готову вибухівку, замасковану під вогнегасник.
Йому повідомили про підозру у вчиненні теракту, що спричинив загибель людини. Зараз він під вартою без права на заставу, слідчі перевіряють, чи причетний він до інших злочинів.
- Останні місяці в Україні регулярно стаються теракти, влаштовані на замовлення російських спецслужб. Днями на Одещині стався вибух у будівлі поліції, загинула жінка. СБУ кваліфікувала вибух як спробу теракту. У Харкові затримали чоловіка, який готував вибухівку для терактів і корегував удари Росії по місту. А в Тернополі затримали школярку — вона ледве не вчинила теракт через шантаж росіян.