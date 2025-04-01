В Україні вперше випробували FPV-дрони на оптоволокні на відстань понад 20 км
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Платформа Brave1 провела масштабні випробування оптоволоконних FPV-дронів, що здатні долати відстань у кілька десятків кілометрів.
Про це повідомили у пресслужбі українського кластера оборонних технологій.
Понад 15 виробників безпілотників протестували свої пристрої на полігоні, де ті долали маршрут у понад 20 кілометрів з перешкодами та імітували захід на ціль. Сім виробників наземних роботизованих комплексів на оптоволокні теж випробовували свої розробки.
«Це вже друге випробування Brave1 з теми оптоволокна, і воно показало суттєву еволюцію. Якщо перші українські дрони на оптоволокні літали лише на 5—10 кілометрів, цього разу успішно протестували далекобійні рішення, що можуть уражати ворога на дистанціях понад 20 кілометрів», — каже директорка Brave1 Наталія Кушнерська.
БпЛА на оптоволокні не вразливі до впливу засобів радіоелектронної боротьби, які застосовують росіяни. Такі дрони вже використовують 429 окремий полк безпілотних систем «Ахіллес», 3 окрема штурмова бригада, «Птахи Мадяра» тощо.
Також такий безпілотник не має радіовипромінювання, що унеможливлює його виявлення ворогом. Ще одна його особливість — якісний зв’язок, що забезпечує стабільну передачу відео навіть на великих відстанях, кажуть розробники.
- На початку 2025 року Володимир Зеленський доручив українському оборонно-промисловому комплексу виробити за рік щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів і 3 тисячі крилатих ракет і ракет-дронів.
- Міністр оборони України Рустем Умєров казав, що у 2024 році 96,2% серед усіх безпілотників для Сил оборони становили українські дрони.