Україна й США провели першу консультацію стосовно нової угоди про надра

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Представники України й Сполучених Штатів провели перший раунд консультацій стосовно нового варіанту угоди про українські надра.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на пресконференції з литовським колегою Кястутісом Будрісом у Києві, передають «РБК-Україна» та Інтерфакс.

Міністерство закордонних справ отримало новий текст угоди про корисні копалини від американської сторони 28 березня через дипломатичні канали.

За словами Сибіги, Україна налаштована напрацювати документ, який відповідатиме національним інтересам обох країн.

«Ми вважаємо, що текст угоди, який передбачатиме подальшу посилену присутність великого американського бізнесу — це також внесок у безпекову інфраструктуру України», — додав міністр.

Сполучені Штати пропонують нову угоду про українські копалини, а також нафту й газ, не пропонуючи гарантій безпеки натомість. Financial Times, яка ознайомилася з проєктом угоди, пише, що Вашингтон агресивно розширює свої вимоги. У Києві вважають, що це може підірвати суверенітет України, спрямувати прибутки за кордон і поглибити залежність країни від США. Однак Київ проситиме змінити угоду, вимагаючи взамін збільшити обсяг американських інвестицій.

Президент США Дональд Трамп уже пригрозив Зеленському «великими проблемами», якщо той відмовиться від угоди про надра.

Що передувало

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Однак президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки. Після того її почали доопрацьовувати.

Допрацьовану угоду мали підписати 28 лютого, під час візиту Володимира Зеленського у Білий дім. Проте тоді Дональд Трамп та президент України посварилися — українська делегація достроково залишила Білий дім. Документ не підписали. Однак обидві сторони заявили, що перемовини про угоду тривають.

Після цього CBS News писало, що Трамп наполягає на «більшій, кращій угоді» з Україною про рідкоземельні копалини. Джерела видання зазначали, що той варіант угоди, який привезли до США, не є остаточним — деякі її пункти можуть змінити.