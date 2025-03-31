СБУ повідомила про підозру ще двом генералам РФ, які наказали атакувати драмтеатр у Чернігові

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Служба безпеки оголосила підозру двом російським генералам, які командували повітряним ударом по Чернігову 19 серпня 2023 року.

Про це пише пресслужба СБУ.

За даними слідства, наказ на здійснення удару по цивільному об’єкту віддав генерал-лейтенант Михайло Зусько — перший заступник командувача, начальник штабу угруповання військ ЗС РФ «Захід».

Перед цим він отримав відповідне розпорядження від свого керівника — російського генерал-полковника Євгена Нікіфорова, якому СБУ також повідомила про заочну підозру.

Згодом Зусько дав вказівку начальнику управління ракетних військ ворожого угруповання — генерал-майору Олександру Драговаловському — провести атаку.

Для удару окупанти застосували крилату ракету оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М», яку запустили з Курської області РФ.

Тоді, крім загиблих і постраждалих людей, було пошкоджено багатоквартирні будинки, адмінбудівлі та приватні автомобілі громадян.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України заочно повідомили Зуську та Драговаловському про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).