Швеція оголосила свій найбільший пакет допомоги Україні — на $1,6 мільярда

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Швеція оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 16 мільярдів шведських крон (близько $1,6 мільярда). Це найбільший пакет, який коли-небудь надавала Швеція.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає Reuters.

Найбільша частина пакета — 9,2 мільярда крон — піде на військове обладнання, яке Швеція закупить під керівництвом Шведського управління з матеріального забезпечення оборони.

Згодом Йонсон уточнив, що до пакету увійшла підтримка протиповітряної оборони України, артилерії, супутникового зв’язку та морського потенціалу.

Раніше Швеція повідомляла, що планує значно посилити підтримку України. Зокрема, у 2025 році вона вирішила виділити на підтримку України більше грошей — 40 мільярдів крон (майже $4 мільярди) замість раніше запланованих 25 мільярдів. Ці кошти підуть на допомогу Україні у війні проти російської агресії.