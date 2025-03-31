Лідерку французьких ультраправих Ле Пен засудили до 4 років
- Автор:
- Оля Березюк
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Лідерку французької ультраправої партії «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен засудили до чотирьох років позбавлення волі за розтрату державних грошей.
Про це пише BFM TV.
З цих чотирьох років два — умовно, а ще два — домашній арешт з носінням електронного браслета. Крім того, її оштрафували на €100 тисяч та на пʼять років заборонили обіймати державні посади.
Крім того, партію Ле Пен зобов’язали сплатити штраф у розмірі €2 мільйони. Штраф присудили за фіктивний найм євродепутатами «Національного обʼєднання» помічників, що насправді виконували партійну роботу.
З цієї суми €1 мільйон стягнуть безпосередньо як покарання. За другу половину цього штрафу врахують €1 мільйон, який конфіскували у рамках розслідування.
9 липня 2024 року прокуратура Парижу відкрила судове розслідування проти Ле Пен за підозрою в незаконному фінансуванні президентської кампанії під час виборів 2022 року. Розслідування почали після звіту Національної комісії з рахунків передвиборчої кампанії та політичного фінансування (CNCCFP) про рахунок кампанії Ле Пен під час президентських виборів 2022 року. Згідно з цим звітом, Ле Пен перевищила встановлений законом ліміт витрат на президентську кампанію.
- Марін Ле Пен — французька депутатка, одна з лідерів ультраправої партії «Національне обʼєднання», що виступає за зміцнення звʼязків Франції з Росією та проти допомоги Україні. Партія здобула тріумфальну перемогу у Франції на виборах до Європарламенту на початку цього літа, набравши 31,5% голосів, тоді як партія чинного президента Емманюеля Макрона набрала вдвічі менше — 15,2%. Через це президент навіть розпустив парламент і призначив дострокові парламентські вибори.
- Хоча ультраправі з партії Ле Пен і перемогли у першому турі парламентських виборів і навіть очікували сформувати монобільшість у парламенті, перемогу на виборах неочікувано дістав лівий альянс. Тоді як праворадикальне «Національне обʼєднання» опинилося на третьому місці.