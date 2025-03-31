Лідерку французьких ультраправих Ле Пен засудили до 4 років

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Лідерку французької ультраправої партії «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен засудили до чотирьох років позбавлення волі за розтрату державних грошей.

Про це пише BFM TV.

З цих чотирьох років два — умовно, а ще два — домашній арешт з носінням електронного браслета. Крім того, її оштрафували на €100 тисяч та на пʼять років заборонили обіймати державні посади.

Крім того, партію Ле Пен зобов’язали сплатити штраф у розмірі €2 мільйони. Штраф присудили за фіктивний найм євродепутатами «Національного обʼєднання» помічників, що насправді виконували партійну роботу.

З цієї суми €1 мільйон стягнуть безпосередньо як покарання. За другу половину цього штрафу врахують €1 мільйон, який конфіскували у рамках розслідування.

9 липня 2024 року прокуратура Парижу відкрила судове розслідування проти Ле Пен за підозрою в незаконному фінансуванні президентської кампанії під час виборів 2022 року. Розслідування почали після звіту Національної комісії з рахунків передвиборчої кампанії та політичного фінансування (CNCCFP) про рахунок кампанії Ле Пен під час президентських виборів 2022 року. Згідно з цим звітом, Ле Пен перевищила встановлений законом ліміт витрат на президентську кампанію.