Суд у США призупинив закриття «Голосу Америки»

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У пʼятницю, 28 березня, федеральний суддя тимчасово призупинив ліквідацію «Голосу Америки».

Про це пише NYT.

Суддя Джей Пол Откен з окружного суду США на Мангеттені ухвалив це рішення після судового слухання за позовом журналістів «Голосу Америки» та їхніх профспілок, який вони подали напередодні.

У позові йшлося, що дії адміністрації, а саме — відправка сотень співробітників в оплачувану відпустку, порушили права журналістів, про які йдеться в Першій поправці до Конституції США.

Це рішення тимчасове і не є остаточним — судові розгляди триватимуть.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп 14 березня підписав указ про скорочення діяльності семи державних агентств, серед яких USAGM. Воно завідує іноземним мовленням і курує, зокрема, «Голос Америки», «Радіо Вільна Європа» / «Радіо Свобода». Відтак повідомили про припинення дії схваленого Конгресом США гранту, що фінансує діяльність цих медіа.

За кілька днів у «Радіо Свобода» заявили, що США припинили фінансування видання. Усіх співробітників «Голосу Америки» відправили в адміністративну відпустку. Йдеться про понад 1 300 журналістів, продюсерів і допоміжний персонал.

І «Голос Америки», і «Радіо Свобода» подали позов до суду проти такого рішення. Щодо останнього, то спершу суд тимчасово зупинив ліквідацію та зобовʼязав виплатити мовнику частину гранту. А вже 27 березня Агентство США з глобальних медіа (USAGM) вирішило відкликати своє рішення про скасування гранту. Це відбулося на підставі рішення Федерального окружного суду у Вашингтоні, який став на бік мовника.

Право скасувати фінансування в майбутньому USAGM залишило за собою. Частина гранту, що залишилася, розрахована до 30 вересня 2025 року.