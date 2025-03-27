У СБУ кажуть, що їх штатні працівники не допомагали виїхати за кордон ексдепутату Комарницькому

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У Службі безпеки України заперечили, що її штатні працівники допомогли перетнути кордон ексдепутату Київради Денису Комарницькому.

Про це СБУ повідомила в коментарі «Бабелю».

СБУ зазначає, що затримані посадовці менше ніж 5 місяців мали статус гласних позаштатних працівників — тобто вони не були у штаті спецслужби і не отримували грошей. СБУ наголошує, що цього статусу затриманих позбавили на початку лютого 2025 року — тобто до того, як Комарницького оголосили в розшук і він виїхав за кордон.

Зараз слідчі встановлюють усіх причетних до переправлення Комарницького за кордон. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ СБУ викрила 215 схем незаконного перетину кордону, а про підозру повідомили 1 869 людям.

Про те, що Комарницькому допомогли виїхати чотири людини з посвідченнями Служби безпеки України, повідомила «Українська правда». Також у схемі брали участь два співробітники Управління стратегічних розслідувань Закарпатської області та один місцевий депутат.

За даними журналістів, 11 лютого — за день після того, як Комарницького оголосили в розшук, — помічники ексдепутата приїхали по нього на двох автівках Toyota Land Cruiser із номерами прикриття, яких немає у базі поліції. Комарницького забрали з котеджного містечка під Києвом, і кортеж вирушив на захід країни.

Перед кортежем на відстані 30 км їхав камуфльований автомобіль із табличкою «200» — такі автівки використовують для перевезення тіл загиблих українських військових. Це було «прикриття», щоб дізнатись, чи не зупиняють і не перевіряють автівки на блокпостах.

Що передувало

На початку лютого правоохоронці викрили злочинну організацію на чолі з ексдепутатом Київської міської ради Денисом Комарницьким. Він був лідером фракції «Блок Леоніда Черновецького» у Київраді 2008—2010 років.

Серед інших підозрюваних:

заступник голови Київської міської державної адміністрації;

голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування і земельних відносин;

чинні депутати КМР;

перший заступник і заступник директора комунальних підприємств;

четверо громадян, про посаду яких правоохоронні органи не повідомляють.

Фігурантів справи підозрюють у тому, що вони заволодівали цінною столичною землею під забудову та повністю впливали на рішення місцевої влади про надання прав на землю. Схема полягала в тому, що фігуранти шукали перспективні земельні ділянки та реєстрували право власності на неіснуючі будинки на цих територіях на підставних людей. Потім до міськради подавали заяви про те, щоб надати їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд — так уникали торгів.

За даними слідства, протягом 2023—2024 років фігуранти незаконно вивели з власності територіальної громади Києва землю в центрі міста вартістю 11,6 мільйона гривень.