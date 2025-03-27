УП: Ексдепутат Комарницький для втечі за кордон використав авто для перевезення полеглих військових

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Українська правда

Камуфльований автомобіль для перевезення загиблих українських військових їхав попереду автівки, у якій колишній депутат Київської міської ради Денис Комарницький незаконно виїхав за кордон. Це було «прикриття», щоб кортеж Комарницького не зупиняли на блокпостах.

Про це йдеться в розслідуванні «Української правди».

Журналісти посилаються на джерела у правоохоронних органах, які допитували товариша Комарницького Юрія Довгаленка. Саме він був одним з тих, хто допоміг ексдепутату втекти. У цьому брали участь участь чотири людини з посвідченнями Служби безпеки України, два співробітники Управління стратегічних розслідувань Закарпатської області та один місцевий депутат.

Комарницького 10 лютого 2025 року оголосили в розшук — його підозрюють в організації схеми заволодіння землею в центрі Києва. А вже зранку 11 лютого, за даними «Української правди», його помічники приїхали по Комарницького на двох автівках Toyota Land Cruiser із номерами прикриття, яких немає у базі поліції. Ексдепутата забрали з котеджного містечка під Києвом, і кортеж вирушив на захід країни.

Перед кортежем на відстані 30 км їхав камуфльований автомобіль із табличкою «200» — такі автівки використовують для перевезення тіл загиблих українських військових.

Українська правда

Цей камуфльований автомобіль мав бути перестраховкою, розвідуючи обстановку на маршруті втечі Комарницького: чи не зупиняють авто на блокпостах, чи не оглядають машини в пошуках Комарницького, який на той час уже був у розшуку.

Неподалік міста Хуст Закарпатської області до них долучились два співробітники Управління стратегічних розслідувань.

Також Комарницький обурювався, що зупинився в «бомжацькому готелі з поганим інтернетом». А за кілька днів після перебування в Хусті він вирушив до Ужгорода, де зупинився у депутата Закарпатської облради, стверджують в розслідуванні. А 16 лютого Комарницький зайшов до прикордонного відділку поліції вже у Румунії, де попросив про притулок.

Трьох співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, причетних до переправлення Комарницького за кордон, звільнили. Двом з ним оголосили про підозри.

У коментарі «Бабелю» СБУ заперечила, що її штатні працівники допомогли перетнути кордон ексдепутату Київради Денису Комарницькому. Затримані посадовці менше ніж 5 місяців мали статус гласних позаштатних працівників — тобто вони не були у штаті спецслужби і не отримували грошей. СБУ наголошує, що цього статусу затриманих позбавили на початку лютого 2025 року — тобто до того, як Комарницького оголосили в розшук і він виїхав за кордон.

Зараз слідчі встановлюють усіх причетних до переправлення Комарницького за кордон. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ СБУ викрила 215 схем незаконного перетину кордону, а про підозру повідомили 1 869 людям.

На початку лютого правоохоронці викрили злочинну організацію на чолі з ексдепутатом Київської міської ради Денисом Комарницьким. Він був лідером фракції «Блок Леоніда Черновецького» у Київраді 2008—2010 років.

Серед інших підозрюваних:

заступник голови Київської міської державної адміністрації;

голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування і земельних відносин;

чинні депутати КМР;

перший заступник і заступник директора комунальних підприємств;

четверо громадян, про посаду яких правоохоронні органи не повідомляють.

Фігурантів справи підозрюють у тому, що вони заволодівали цінною столичною землею під забудову та повністю впливали на рішення місцевої влади про надання прав на землю. Схема полягала в тому, що фігуранти шукали перспективні земельні ділянки та реєстрували право власності на неіснуючі будинки на цих територіях на підставних людей. Потім до міськради подавали заяви про те, щоб надати їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд — так уникали торгів.

За даними слідства, протягом 2023—2024 років фігуранти незаконно вивели з власності територіальної громади Києва землю в центрі міста вартістю 11,6 мільйона гривень.