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Правоохоронці запобігли подвійному теракту біля ТЦК у Тернополі, який на замовлення російських спецслужб хотіла влаштувати пара з Полтавщини.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, у справі фігурують двоє наркозалежних з Полтавщини: 42-річний чоловік та його 30-річна співмешканка, які шукали гроші на наркотики в телеграм-каналах — саме там їх завербували російські спецслужби.

Спершу вони хотіли підірвати припарковане біля ТЦК службове авто, а після прибуття на місце інциденту екстрених служб мала спрацювати друга вибухівка. Так російські спецслужби планували не тільки вбити максимальну кількість громадян України, але й ліквідувати своїх агентів як зайвих свідків.

Під час підготовки до теракту в завчасно орендованій квартирі в Тернополі фігуранти зберігали два саморобні вибухові пристрої, які додатково спорядили елементами ураження у вигляді гайок та електронними засобами дистанційного підриву.

Служба безпеки викрила чоловіка і жінку ще на початковому етапі підривної діяльності, правоохоронці задокументували їхні злочини. Фігурантів затримали, коли вони прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту.

Їх підозрюють у підготовці до теракту і незаконному поводженні з вибухівкою. Зараз зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.