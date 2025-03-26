Пара готувала теракт у Запоріжжі на замовлення РФ — тепер зловмисникам загрожує довічне увʼязнення
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
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На День СБУ, 25 березня, молода пара на замовлення РФ планувала теракт у Запоріжжі на військовому обʼєкті. Правоохоронці викрили та затримали підозрюваних.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За даними слідства, 25 березня хлопець і дівчина віком 18 та 19 років хотіли підірвати саморобний вибуховий пристрій поблизу військової частини. Їх завербувала російська воєнна розвідка (ГРУ) через телеграм-канали, де вони шукали легких заробітків.
Росіяни планували дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїми агентами поблизу контрольно-пропускного пункту оборонного обʼєкта.
Служба безпеки завчасно викрила обох агентів і затримала їх, коли ті начиняли вибухівку додатковими вражаючими деталями для більшої шкоди.
Правоохоронці затримали пару у приватній будівлі, розташованій навпроти центрального входу до військової частини. Її зловмисники орендували як спостережний пункт за ціллю.
Для цього вони встановили приховану веб-камеру на вікні оселі та обладнали її віддаленим доступом для російських спецслужбістів.
Під час обшуку в них вилучили деталі для виготовлення СВП, відеокамеру та мобільні телефони з доказами злочину.
Зловмисники перебувають під вартою, їх підозрюють у держзраді та підготовці теракту. Фігурантам загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.
- Останніми місяцями в Україні регулярно стаються теракти, влаштовані на замовлення російських спецслужб. Днями на Одещині стався вибух у будівлі поліції, загинула жінка. СБУ кваліфікувала вибух як спробу теракту. У Харкові затримали чоловіка, який готував вибухівку для терактів і корегував удари Росії по місту. А в Тернополі затримали школярку — вона ледве не вчинила теракт через шантаж росіян.
- У грудні 2024 року Служба безпеки України запустила офіційний чат-бот «Спали ФСБешника», щоб українські громадяни могли повідомляти, коли російські агенти намагаються завербувати їх для підпалу, теракту чи мінування.