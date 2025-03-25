Рада прийняла за основу законопроєкт про створення поштового банку

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Верховна Рада України 25 березня підтримала в першому читанні законопроєкт № 13018д. Він передбачає, зокрема, започаткування поштового банку на базі «Укрпошти».

Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

За документ проголосували 269 парламентарів. Він передбачає створення банків фінансової інклюзії, що працюватимуть на основі спеціальної обмеженої банківської ліцензії. Вони покликані обслуговувати людей без сталого доступу до відповідних послуг.

Це мешканці малонаселених, важкодоступних територій, а також зони бойових дій і представники соціально вразливих груп, йдеться в пояснювальній записці законопроєкту. Клієнтами банків фінансової інклюзії можуть стати не лише українські громадяни, але й мікропідприємства.

У січні 2025 року Кабінет міністрів передав акції Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Міністерства розвитку громад і територій. За планом їх віддадуть «Укрпошті», яка запустить фінустанову.

«Ми готуємось максимально швидко розгорнути мережу такого банку по всій країні, щоб слова «банківська інклюзивність» стали реальністю у 100% населених пунктів — навіть там, де немає зв’язку, а також для людей з особливими потребами та ветеранів, які зможуть користуватися такими послугами вдома», — писав генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський.