Трамп анонсував нові мита для держав, які купуватимуть нафту чи газ у Венесуели
- Автор:
- Оля Березюк
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Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить «вторинні мита» проти Венесуели.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
За його словами, будь-яка країна, яка купує нафту або газ у Венесуели, буде змушена платити Сполученим Штатам мита у розмірі 25% за будь-яку торгівлю. Цей тариф планують ввести з 2 квітня.
Він пояснив своє рішення тим, що Венесуела начебто відправила до Сполучених Штатів під прикриттям «десятки тисяч високопоставлених та інших злочинців, багато з яких є вбивцями та людьми дуже жорстокого характеру».
«Серед банд, які вони відправили до Сполучених Штатів, є «Трен-де-Арагуа», яка отримала статус «іноземної терористичної організації». Ми в процесі повернення їх до Венесуели», — зазначив він.
- Президент США Дональд Трамп одразу після вступу на посаду оголосив про намір ввести мита на імпорт товарів з Канади, Мексики та Китаю, звинувативши ці країни в тому, що вони сприяють контрабанді наркотиків до США. Потім Трамп запровадив мита на весь імпорт сталі та алюмінію, включно із сотнями видів товарів, виготовлених з металу.
- Китай відповів дзеркальними митами 4 березня, того ж дня відповідь пообіцяли Мексика і Канада.
- 12 березня ЄС оголосив про мита на метали, віскі та продукти зі США. Того ж дня нові мита на американські товари ввела Канада.