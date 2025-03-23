Bloomberg: США хочуть досягти перемирʼя в Україні до Великодня, але це малоймовірно

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США прагнуть укласти угоду про перемирʼя між Україною та Росією до 20 квітня — у цей день Великдень відзначатимуть православна та католицькі церкви.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Білий дім визнає, що терміни укладання угоди можуть зміститися з огляду на великі розбіжності між позиціями України та Росії. Поки обидві сторони обстрілюють одна одну, а Росія, пише Bloomberg, взагалі не поспішає укладати угоду.

Президент США Дональд Трамп обіцяв швидко завершити війну в Україні ще під час своєї передвиборчої кампанії, однак прогрес обмежений. Незабаром представники США окремо зустрінуться з українською та російською делегаціями в Саудівській Аравії, щоб обговорити майбутні кроки до миру. Це будуть перші паралельні переговори від перемовин у Стамбулі у березні 2022 року.

Росія висувала максималістські вимоги до будь-якої угоди, зокрема наполягала призупинити поставки зброї для України — цю позицію відкидають Київ та союзники України. За словами джерел, Білий дім наразі не погодився на жодні обмеження.

Європейські посадовці побоюються, що прагнення Трампа до дипломатичного тріумфу призведе до того, що він пожертвує інтересами України і погодиться на умови, які зроблять країну вразливою для майбутніх нападів Росії. Вони стверджують, що лідер РФ Володимир Путін тягне час, щоб добитися від Трампа більших поступок і більшого прогресу Росії на полі бою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий бути «конкретним і швидким у переговорах». Україну на перемовинах представляють високопосадовці — голова Офісу президента, міністри оборони та закордонних справ, радник керівника ОП. У той час Росію — посадовці нижчого рівня, яким доручили обговорювати загальні питання.

Кремль не погодиться на зустріч між Трампом і Путіним, поки сторони не досягнуть всеосяжної мирної угоди. Але це малоймовірно до середини квітня 2025 року. Якщо Росія підпише угоду зі США, то Москві буде важче підтримувати відносини з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю, а російська сторона не ставиться до цього легковажно.

Незважаючи на різкі вимоги Путіна під час переговорів, Трамп розуміє, що будь-яка угода має бути прийнятною для Києва, щоб мати успіх. За словами джерел Bloomberg, США не готові багато поступатися — і також навряд чи погодяться на зустріч Трампа з Путіним, поки не укладуть довгострокову угоду про припинення вогню.

Що передувало

11 березня в Саудівській Аравії пройшли перемовини між делегаціями України та США. За їхніми підсумками Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя — в обмін Вашингтон вирішив відновити допомогу та обмін розвідданими. Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню на 30 днів запрацює для всієї лінії фронту, якщо на це погодиться Росія.

18 березня Трамп поговорив з Путіним. Вони, зокрема, обговорили запропоноване Штатами 30-денне перемирʼя. Путін вимагав, щоб на цей період в Україні зупинили мобілізацію та переозброєння ЗСУ. Після розмови сторони повідомили, що Путін нібито підтримав ідею про взаємну відмову РФ і України від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів.

Уже 19 березня Трамп поговорив із Зеленським. Президент США поділився з українським лідером подробицями своєї розмови з Путіним. Зеленський заявив, що готовий підтримати припинення ударів по обʼєктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури. Він також анонсував нову зустріч української делегації з американською в Саудівській Аравії найближчими днями.