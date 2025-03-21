У Німеччині остаточно підтримали план інвестицій на трильйон євро. Це розблокує допомогу Україні

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Верхня палата парламенту Німеччини (Бундесрат) підтримала план майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стосовно мільярдних інвестицій в оборону та інфраструктуру країни — їхня сума сягне трильйона євро. Це розблокує допомогу Україні на €3 мільйони.

Про це повідомляє Bloomberg.

У Бундесраті, який представляє 16 федеральних земель, законопроєкт ухвалили в пʼятницю, 21 березня, 53 голосами за — потрібно було щонайменше 46 голосів.

Раніше на екстреному засіданні 18 березня Мерц отримав підтримку 513 депутатів нижньої палати парламенту Бундестагу — цього більше ніж достатньо, щоб змінити Конституцію Німеччини. Законопроєкт пропонує послабити правило про боргові обмеження.

Економісти підрахували, що армія держави потребує понад €400 мільярдів вкладень найближчими роками. План Мерца передбачає, що витрати на оборону, розвідслужби та кібербезпеку, які перевищують 1% ВВП, звільнять від боргового правила.

Як пише FT, представники «Християнсько-демократичного союзу ФРН» хочуть не лише прискорити переозброєння, але й створити 12-річний спеціальний фонд на €500 мільярдів. Кошти підуть на модернізацію лікарень, шкіл, доріг та енергетичних мереж.