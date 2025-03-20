Шуфричу продовжили арешт до 18 травня

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Стас Юрченко / «Ґрати»

Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт без права внесення застави народному депутату Нестору Шуфричу.

Про це пишуть Укрінформ і «Суспільне».

Прокурори клопотали продовжити запобіжний захід Шуфричу у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Адвокати просили відмовити в цьому клопотанні.

Захисник Шуфрича Валерій Буняк просив будь-який інших запобіжний захід, не повʼязаний з триманням під вартою. Наприклад, домашній арешт.

Шуфрич, який заявив про відсутність злочину в його справі та неправильну кваліфікацію подій в обвинувальному акті, просив відмовити у клопотанні прокурорів. Він просив будь-який інший запобіжний захід, щоб була можливість працювати як народний депутат України.

Справа Шуфрича

У вересні 2023 року Нестор Шуфрич отримав підозру в державній зраді. За даними слідства, він «тісно співпрацював» і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича — агента ФСБ, який координував російську агентуру в Україні.

Одним з основних завдань Шуфрича, за даними слідства, була підривна діяльність в інформаційній сфері: він постійно поширював наративи Кремля про те, що українська держава — «штучне утворення», що в України та Росії «єдина історія» і що українці й росіяни — «один народ».

15 вересня суд відправив Шуфрича під варту без права внесення застави. У нього вдома в селі Козин на Київщині знайшли низку медалей, колекцію кітелів і десяток радянських нагород. Джерела «Бабеля» в СБУ також повідомили, що під час обшуків у Шуфрича знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачає перейменування цих областей у «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремих «уряду» і «парламенту». Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи Віктора Медведчука і Нестора Шуфрича.

Рада зняла Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.