Reuters: Розвідка США передала Білому дому, що українські війська не оточені на Курщині. Трамп продовжує казати протилежне

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Розвідувальні служби США оцінили ситуацію з українськими підрозділами на Курщині й поділилися даними з Білим домом. У висновку йдеться, що Сили оборони України не оточені російськими військами, всупереч нещодавнім заявам президента США Дональда Трампа й Путіна.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Оцінки розвідки Штатів та Європи показують, що українські військові перебувають під значним тиском російських сил, однак не потрапили в оточення.

У своєму дописі за 14 березня Трамп написав, що просив Путіна врятувати життя тисячам українців, які, за його словами, були «повністю оточені» та вразливі. Путін сказав, що так і зробить, якщо вони здадуться.

Американський президент повторив заяву про «оточені» українські підрозділи під час виступу у Вашингтонському центрі Кеннеді та інтервʼю Fox News цього тижня.

Президент України Володимир Зеленський заперечив, що українські військові оточені, і наголосив, що Путін бреше про реальну ситуацію на Курщині. Водночас Зеленський визнав, що українці в складному становищі на цьому напрямку і чекають продовження атак з боку Росії.

Що відбувається на Курщині

Ввечері 19 березня на брифінгу Зеленський розповів, що Росія планує повністю витіснити українські війська з Курського напрямку, а потім вдарити в напрямку Сум і переміщувати війська на Харків, а також на Запоріжжя. Однак наразі Україна не бачить таких можливостей у РФ на Харківському чи Запорізькому напрямку. Зараз ворог накопичує війська на Сумському напрямку.

Перед цим Генштаб ЗСУ спростовував заяви про нібито оточення українських військ на Курщині. Там додали, що Сили оборони України перегрупувалися, відійшли на більш вигідні рубежі оборони та виконують визначені їм завдання на території Курської області.