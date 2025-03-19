Зупинка ударів по енергетиці, ППО та повернення дітей. Головне з розмови Зеленського і Трампа

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Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп 19 березня провели телефонну розмову, яку обидва оцінили як «дуже хорошу» та «відверту». Ключовою темою стала ініціатива Вашингтону про припинення вогню.

Дональд Трамп поділився із Зеленським подробицями своєї вчорашньої розмови з Путіним. Український президент підтримав припинення ударів по обʼєктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури — Київ готовий це реалізувати.

Зеленський і Трамп доручили своїм командам вирішити технічні питання, повʼязані зі втіленням і розширенням часткового припинення вогню. Команди України та США готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями.

Володимир Зеленський розповів американському лідеру про ситуацію на полі бою та перебіг операції в Курській області, а також про наслідки російських ударів. Окремо говорили про звільнення військовополонених і повернення українських дітей, стан протиповітряної оборони України та можливість її посилити.

Як зазначила прессекретарка Білого дому США Керолайн Лівітт, Зеленський попросив у Трампа додаткові системи ППО Patriot. За її словами, Трамп «погодився працювати з ним, щоб знайти те, що доступно, зокрема в Європі». Щодо дітей, президент США пообіцяв «тісно співпрацювати з обома сторонами», щоб повернути викрадених під час війни дітей.

За словами Лівітт, Трамп припустив, що право власності США на українські електростанції та атомні електростанції «може бути дуже корисним» і «стати найкращим захистом» для критичної інфраструктури України.

У Білому домі США також підтвердили, що Вашингтон продовжує обмін розвідданими з Україною, які їй потрібні для оборони.

Водночас Керолайн Лівітт зазначила, що угода України й США про корисні копалини вийшла за межі лише економічних домовленостей і зосередилася на «частковому припиненні вогню». І додала, що в перспективі угода має привести до повного припинення вогню та тривалого миру.

Це була перша розмова лідерів після зустрічі в Білому домі 18 лютого, на який президенти говорили на підвищених тонах. Тоді під час виступу перед пресою Трамп і Зеленський посперечалися: все почалося зі слів українського президента про необхідність надати Україні гарантії безпеки й активно включити Київ у переговорний процес.