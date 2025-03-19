Парламент Сербії відправив у відставку премʼєра через масштабні протести в країні

Новини

Парламент Сербії відправив у відставку уряд на чолі з премʼєр-міністром Мілошем Вучевичем на тлі студентських протестів у Белграді та інших містах країни.

Про це повідомляє сербський мовник RTS.

Вучевич подав у відставку 28 січня. Це трапилось на тлі студентських протестів, які почались після падіння навісу на залізничному вокзалі в місті Нові-Сад — тоді загинули 15 людей. Студенти звинувачували владу в неякісному ремонті, до якого призвела корупція.

Новий уряд мають призначити за 30 днів. Якщо цього не станеться до 18 квітня, у країні проведуть позачергові парламентські вибори.

Студенти й опозиційні активісти закидали Вучевичу та його союзникам некомпетентність і звинувачували в корупції, що нібито призвели до трагедії у Нові-Саді. Арешти чиновників, підозрюваних у корупції, і низка гучних відставок міністрів до відходу Вучевича не змогли заспокоїти суспільне невдоволення. Вучевич відкидував вимоги опозиції про створення перехідного позапартійного уряду та звинуватив опонентів у спробі прийти до влади без виборів.

Наймасштабніша акція протесту пройшла 15 березня. Десятки тисяч людей зібралися в Белграді та вимагали притягнути уряд Вучевича до відповідальності.