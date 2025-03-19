На Полтавщині чоловік вистрілив з травматичної зброї у військового ТЦК. Його затримали

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У Кременчуку на Полтавщині чоловік вистрілив із травматичного пістолета у військовослужбовця Територіального центру комплектування.

Про це повідомили в поліції Полтавщини.

Це трапилось приблизно о 07:00 19 березня. Наряд патрульної поліції та військовослужбовці ТЦК «побачили підозрілого перехожого». Коли хотіли перевірити в нього документи, він вистрілив у бік військового ТЦК — влучив у ногу. Військовому надали допомогу на місці.

У затриманого вилучили зброю, з якої він вистрілив у військового ТЦК. Пресслужба Нацполіції

Стрільця затримали. Слідчі встановили, що нападник — 48-річний місцевий, у нього вилучили зброю. Наразі обставини події з’ясовують і вирішують, як її кваліфікувати.