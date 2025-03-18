В Угорщині заборонили ЛГБТ-паради

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Парламент Угорщини ухвалив закон, який забороняє проведення прайдів і дозволяє поліції використовувати програмне забезпечення для розпізнавання облич, щоб ідентифіковувати учасників парадів.

Про це пише Euronews.

Законопроєкт, підтриманий партією Орбана «Фідес» та їхнім партнером по коаліції меншості, підтримали 136 голосами. Його розглянули за прискореною процедурою — до парламенту документ подали лише днем раніше.

Він вносить поправки до угорського закону про зібрання, щоб визначити правопорушенням проведення або відвідування заходів, що порушують спірне законодавство країни про «захист дітей», яке забороняє «зображення або пропаганду» гомосексуальності для неповнолітніх.

Відвідування забороненого заходу каратиметься штрафами до 200 тисяч угорських форинтів (€503), які за цим законом держава повинна буде перерахувати на «захист дітей». Також влада зможе використовувати інструменти розпізнавання облич для ідентифікації людей, які відвідують заборонені заходи.

Під час голосування опозиційні депутати від партії «Імпульс» запалили димові шашки в залі засідань, наповнивши його густими шлейфами різнокольорового диму.

У заяві, зробленій у понеділок після того, як депутати вперше представили законопроєкт, організатори Будапештського прайду заявили, що метою закону було зробити «цапа-відбувайла» з ЛГБТК+-спільноти, щоб змусити замовкнути голоси, які критикують уряд Орбана.

«Це не захист дітей, це фашизм. Прайд — це рух, який не можна заборонити», — сказала Мате Хегедюш, прессекретарка заходу.