В Угорщині заборонили ЛГБТ-паради
- Автор:
- Оля Березюк
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Unsplash / yoav hornung
Парламент Угорщини ухвалив закон, який забороняє проведення прайдів і дозволяє поліції використовувати програмне забезпечення для розпізнавання облич, щоб ідентифіковувати учасників парадів.
Про це пише Euronews.
Законопроєкт, підтриманий партією Орбана «Фідес» та їхнім партнером по коаліції меншості, підтримали 136 голосами. Його розглянули за прискореною процедурою — до парламенту документ подали лише днем раніше.
Він вносить поправки до угорського закону про зібрання, щоб визначити правопорушенням проведення або відвідування заходів, що порушують спірне законодавство країни про «захист дітей», яке забороняє «зображення або пропаганду» гомосексуальності для неповнолітніх.
Відвідування забороненого заходу каратиметься штрафами до 200 тисяч угорських форинтів (€503), які за цим законом держава повинна буде перерахувати на «захист дітей». Також влада зможе використовувати інструменти розпізнавання облич для ідентифікації людей, які відвідують заборонені заходи.
Під час голосування опозиційні депутати від партії «Імпульс» запалили димові шашки в залі засідань, наповнивши його густими шлейфами різнокольорового диму.
У заяві, зробленій у понеділок після того, як депутати вперше представили законопроєкт, організатори Будапештського прайду заявили, що метою закону було зробити «цапа-відбувайла» з ЛГБТК+-спільноти, щоб змусити замовкнути голоси, які критикують уряд Орбана.
«Це не захист дітей, це фашизм. Прайд — це рух, який не можна заборонити», — сказала Мате Хегедюш, прессекретарка заходу.
- Влада исистематично ухвалює закони, які обмежують права представників ЛГБТ. У 2012 році в Угорщині заборонили одностатеві шлюби, а потім затвердили спрямованість шкільної освіти на національну ідентичність та християнську культуру. У 2020 році в Угорщині став чинним закон, який де-факто унеможливив зміну статі в юридичному просторі.
- 15 червня 2021 року парламент країни ухвалив закон, який обмежує право молоді на отримання інформації про гомосексуальність і транссексуальність. Закон забороняє для дітей та молоді книжки, фільми та інші носії інформації, які показують будь-які інші види сексуальності, окрім гетеросексуальності. Також заборонені всі види реклами з гомосексуальними або трансгендерними людьми. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати цей закон, і назвала його «ганьбою».
- 7 серпня 2021 року уряд Угорщини обмежив продаж дитячих книг, в яких розповідається про ЛГБТ. Від місця продажу до шкіл і церков має бути щонайменше 200 метрів.