Бундестаг підтримав план інвестицій на трильйон євро. Це розблокує допомогу Україні
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Бундестаг проголосував за план майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стосовно інвестицій в галузі оборони й інфраструктури країни. Їхня сума сягне трильйона євро.
Про це повідомляє Financial Times.
На екстреному засіданні 18 березня Мерц заручився підтримкою 513 депутатів — це перевищує більшість, необхідну для внесення змін до Конституції, у дві третини голосів. Законопроєкт передбачає послаблення боргових обмежень у головному законі Німеччини. Документ ще має схвалити верхня палата парламенту — Бундесрат.
Економісти підрахували, що армія держави потребує понад €400 мільярдів вкладень найближчими роками. План Мерца передбачає, що витрати на оборону, розвідслужби та кібербезпеку звільнять від боргового правила, якщо вони перевищують 1% ВВП.
Також у межах цього пункту законодавці дають зелене світло для розблокування €3 мільярдів на військову допомогу Україні, про що писало видання Politico.
Як пише FT, представники «Християнсько-демократичного союзу ФРН» хочуть не лише прискорити переозброєння, але й створити 12-річний спеціальний фонд на €500 мільярдів. Кошти підуть на модернізацію лікарень, шкіл, доріг та енергетичних мереж.
- На виборах у Німеччині 23 лютого переміг «Християнсько-демократичний союз» на чолі з Фрідріхом Мерцом. Їм буде потрібно утворити коаліцію з іншою партією, щоб мати більшість голосів і можливість сформувати уряд.
- Під час повномасштабного вторгнення Мерц кілька разів приїжджав в Україну та зустрічався з Володимиром Зеленським. Він підтримує надання і гуманітарної, і військової допомоги, але не готовий говорити про гарантії безпеки або німецьких миротворців. На відміну від уряду Шольца Мерц хоче дозволити поставки в Україну крилатих ракет Taurus.