Новини

Президент США Трамп призначив Кіта Келлога спецпредставником в Україні.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Генерал Келлог, високоповажний військовий експерт, безпосередньо працюватиме з президентом Зеленським і українським керівництвом. Він добре їх знає, і вони мають дуже добрі робочі стосунки», — написав він.

Раніше Келлог був спецпредставником США з питань України та Росії.

Незадовго до цього NBC News писало, що Келлога усунули від перемовин України та Росії, бо у РФ його вважали занадто проукраїнським.

Про усунення Кіта Келлога від перемовин України та Росії писало Politico. Але інші американські посадовці це заперечували. Представник Білого дому з нацбезпеки Джеймс Гʼюїтт казав, що Келлог «залишається цінною частиною команди», особливо в перемовинах з європейцями.